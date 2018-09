Evropski dan jezikov na OŠ Maksa Pleteršnika

28.9.2018 | 14:00

Pišece - Učiteljica angleščine in nemščine Simona Tihole je evropski dan jezikov obeležila z učenci, ki obiskujejo izbirni predmet nemščina.

Raziskovali so, kako se reče zdravo v ostalih jezikih, katera je njihova najljubša beseda, kateri tudi jezik bi se še želeli naučiti, katere so švicarske/nemške/avstrijske kuharske specialitete… Sama bi se rada še naučila švicarske nemščine, italijanščine in španščine, saj rada potuje, bere in se sporazumeva z ljudmi. Ravnateljica Nuška Ogorevc bi rada nadgradila znanje angleščine, predvsem pisno sporočanje, saj ji angleščina koristi pri delu in druženju z znanci iz tujine. Vzgojiteljica Ana Žalac je navdušena nad španščino, saj se ji zdi zelo lep in melodičen jezik, hkrati pa njena hči dela v Španiji. In kaj menijo o pomenu jezikov naši učenci?

Sedmošolki Zala in Lana menita, da so jeziki pomembni za potovanje, za iskanje službe, novih prijateljev. Obema so všeč španščina (malo tudi zaradi nadaljevank), francoščina (prefinjen jezik) in italijanščina (zaradi sosedov in Rossija). Osmošolca Lucio in Anej menita, da jeziki koristijo tudi za skupinske igrice na spletu ter za iskanje podatkov iz neslovenske wikipedije. Lucio bi rad bolje obvladal hrvaščino, saj na Hrvaškem živi njegova babica, Anej pa meni, da je francoščina zakon, saj bi v Pariz odpeljal svojo punco na medene tedne.

Skratka, brez jezikov na naši šoli ne gre, zato se bomo trudili biti še naprej pridni jezikoslovci. Sicer pa smo vsi ponosni na našega jezikoslovca Pleteršnika, po njem je namreč poimenovana tudi naša šola.

Aljaž Preskar, 7. r.,

OŠ Maksa Pleteršnika Pišece

