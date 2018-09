Bogatejši za sobno dvigalo za otroke s posebnimi potrebami

28.9.2018 | 16:30

Skupinska fotografija z današnje slovensnosti

Ravnateljica Osnovne šole Mirna Anica Marinčič ob osebnem sobnem dvigalu

Mirna - Za oddelke osnovne šole s prilagojenim programom (OŠPP) Mirna, ki deluje v sklopu mirnske osnovne šole, je danes prav poseben dan, saj so bogatejši za osebno sobno dvigalo za otroke s posebnimi potrebami. Šola ga je kupila z zbranimi donacijami, zanj pa so odšteli šest tisoč evrov. Kot je povedala ravnateljica šole Anica Marinčič, je tako za otroke kot tudi za zaposlene to precejšnja pridobitev.

Na šoli so že nekaj časa razmišljali po sobnem dvigalu, ki jim bo pri negi gibalno močno oviranih otrok s posebnimi potrebami v veliko pomoč. Zdaj je končno prišlo do uresničitve ideje, je vesela ravnateljica. Sami ga niso uspeli kupiti, zato so se obrnili na šolski sklad, naokoli pa so poslali tudi številne prošnje. »V zelo kratkem času smo zbrali toliko denarja, da bomo lahko poleg sobnega denarja kupili še druge pri negi gibalno oviranih otrok potrebne opreme,« je povedala Marinčičeva.

V oddelkih osnovne šole s prilagojenim programom so učenci iz občin Šentrupert, Mokronog-Trebelno, Trebnje, Mirna Peč in Mirna. »Nekateri med njimi so gibalno popolnoma ovirani, ne govorijo, razumejo pa le delno. Te je treba previjati in nekateri so težki tudi 50 kilogramov in več. Takega otroka dnevno večkrat dvigniti, je silno težko in naporno. Obenem pa tudi malo nehigienično za otroka,« je povedala Melita Lekše, pedagoška vodja na OŠPP Mirna.

Na današnji slovesnosti so v kratkem kulturnem programu sodelovali tudi učenci šole s prilagojenim programom, ki so med drugim tudi zaplesali in zapeli, prikazan pa je bil tudi filmček o njih, kaj vse so počeli v zadnjih letih. Številni so se prepričali, da so doživeli veliko zanimivega in da so se ob pomoči strokovno usposobljenega osebja veliko naučili.

Besedilo in fotografije: R. N.

