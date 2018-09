Na cesti prišlo do onesnaženja

28.9.2018 | 18:20

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes 4.53 je na odseku ceste Črnomelj-Vranoviči v občini Črnomelj prišlo do onesnaženja z razlitim betonom. Gasilci PGD Črnomelj in dežurni delavci cestnega podjetja so cestišče na dolžini okoli 200 metrov očistili in oprali.

Gorelo strnišče

Popoldne ob 14.05 je v naselju Globoko v občini Brežice gorelo strnišče. Gasilci PGD Globoko in Dečno selo so požar na površini okoli tisoč kvadratnih metrov pogasili.

Zaposleni sami pogasili požar

Ob 11.58 je zagorel električni transformator v podjetju Iskra d.d. PE baterije in potenciometri v Šentvidu pri Stični v občini Ivančna Gorica. Posredovali so gasilci PGD Šentvid pri Stični, ki so na kraju ugotovili, da so zaposleni sami pogasili požar. Gasilci so prezračili prostore.

Odprli vrata stanovanja in našli preminulega

Danes ob 16.52 so na Cesti prvih borcev v Brestanici v občini Krško gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja, v katerem je bila preminula oseba.

L. M.