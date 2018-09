Notranji minister Poklukar v Črnomlju: Pripravljeni tudi na morebitno povečanje migracij

28.9.2018 | 20:20

Minister Boštjan Poklukar

Črnomelj - Na povabilo črnomaljske županje Mojce Čemas Stjepanovič se je danes v Črnomlju mudil minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in predstavniki policije. "Seznanili smo se s težavami ljudi v Beli krajini in se pogovorili tudi o obvladovanju migracij. Vesel sem bil, da sta poleg črnomaljske županje prišla tudi župan Metlike Darko Zevnik in županja Semiča Polona Kambič," je po sestanku predstavnikom medijev povedal minister in zagotovil, da migracije popolnoma obvladujejo. "Mi smo pripravljeni tudi na morebitno povečanje migracij s Hrvaške. Policija ima pripravljene vse ukrepe, čeprav informacij o povečanem številu migrantov nimamo."

Težave v turizmu

Dodal je, da so na vprašanja zbranih v obrtnem domu odgovarjali zelo konkretno. Med drugim so jih domačini opozorili, da tehnične ovire otežujejo njihovo življenje in ob tem navedel primer iz turizma. "Mi to razumemo. Na nek način se je to reševalo s panelno ograjo in ta tehnična ovira je tukaj težava. Na sestanku smo se pogovorili, kako s tem živeti."

Poudaril je, da tehnične ovire na meji ostajajo, s temi ukrepi bo nadaljevala tudi sedanja vlada, poleg tega jih bodo še postavili, kjer se bo pojavila potreba.

Rekel je, da policija ob meji svoje naloge opravlja v skladu s svojimi načrti in pooblastili. Na vprašanje, kako bo potekalo varovanje meje v času policijske stavke, ni konkretno odgovoril, je pa rekel, da je stavko pričakoval. "Zame je to znak, da je treba začeti s socialnim dialogom in verjamem, da bomo našli konstruktivne rešitve."

Ni razloga za preplah

Županja Mojca Čemas Stjepanovič

Črnomaljska županja je dvourno srečanje z ministrom povzela z besedami: "Dejstvo je, da policijski postaji v Črnomlju in Metliki obvladujeta trenutno situacijo glede nezakonitih prehodov meje in zaenkrat je varnost zagotovljena, zato ni razloga za preplah."

Pojasnila je, da so ministra povabili zaradi nenehnega širjenja strahu in dezinformacij. "Tako so ljudje iz prve roke izvedeli, kakšna je dejanska situacija, da ne bomo na občini deležni nenehnih očitkov, da kaj prikrivamo. Mi ničesar ne prikrivamo!"

Še posebej je izpostavila, da o lokaciji sprejemno-registracijskega centra ni nobenega govora, saj policija obvladuje situacijo, pa tudi, da se obeta dodatna ograja. Začeli so jo že postavljati od mlina v Vinici proti Učakovcem, v nadaljevanju naj bi jo dobila tudi Preloka.

Nekatere domačine je strah

Franc Ivanušič

Večina domačinov, ki so se udeležili današnjega srečanja, ni hotela govoriti v mikrofone, se je pa izpostavil Franc Ivanušič iz Preloke, sicer tudi občinski svetnik v Črnomlju, in najprej pohvalil policijo.

Poudaril je, da je v njihovi vasi problem v tem, da so čez dan doma samo starejši vaščani, ki bi lahko postali žrtve prezeblih in lačnih migrantov, čeprav je na novinarsko vprašanje, ali se je to že zgodilo, odgovoril, da še ne.

"Skeptičen sem, kaj bo z našimi otroki, če se začnejo dogajati stvari, kot se v Nemčiji ali na Švedskem. Sprašujem se tudi, koliko nas migranti stanejo, torej, kakšni so stroški, ki nastajajo z migracijami." Na koncu je misel sklenil, da bi bilo treba zaustaviti dotok migrantov.

Poleg ministra so bili na današnjem sestanku še državna sekretarka Natalija Jereb Kovač, generalni direktor Direktorata za Policijo in druge varnostne naloge mag. Lado Bradač, namestnica generalnega direktorja Policije mag. Tatjana Bobnar, generalna direktorica Direktorata za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo Nina Gregori, direktor Uprave uniformirane policije Janez Rupnik, vodja Sektorja mejne policije v Upravi uniformirane policije Melita Močnik, pomočnik direktorja Policijske uprave Novo mesto Andrej Zbašnik, vodja Oddelka za mejo in tujce v Sektorju uniformirane policije na Policijski upravi Novo mesto Anton Štubljar in komandir Policijske posta Črnomelj Boris Korasa.

Na sestanek so bili vabljeni predstavniki krajevnih skupnosti na območju občine Črnomelj, predsedniki političnih strank v občinskem svetu in vodje svetniških skupin, nosilci turističnih dejavnosti na območju reke Kolpe ter predstavniki Civilne iniciative proti migrantskemu centru v Beli krajini.

Tekst in fotografije: Janja Ambrožič

