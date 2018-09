Z dekani pred začetkom novega študijskega leta

29.9.2018 | 08:00

Na županovem sprejemu dekanov na MONM. (Foto: MONM)

Novo mesto - Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je danes že tradicionalno pred začetkom študijskega leta na Rotovžu sprejel dekanje in dekane visokošolskih zavodov, ki imajo sedež v Novem mestu.

To so: Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto, Fakultete za informacijske študije v Novem mestu, Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu, Univerze v Novem mestu Fakultete za ekonomijo in informatiko, Univerze v Novem mestu Fakultete za poslovne in upravne vede, Univerze v Novem mestu Fakultete za strojništvo, Univerze v Novem mestu Fakultete za zdravstvene vede in Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto.

Glavna tema pogovorov, na kateri je sodelovala tudi direktorica občinske uprave dr. Vida Čadonič Špelič, je bila izmenjava idej, pričakovanj in usmeritev novomeških visokošolskih zavodov v prihajajočem letu. Mestna občina Novo mesto se zaveda vrednosti razvoja visokošolske sfere na nivoju celotne regije in bo tudi v prihodnje delovala v vlogi podpornega okolja obstoječim visokošolskim zavodom. Vsi sodelujoči na pogovoru so ob koncu srečanja vsem študentom zaželeli prijeten začetek študijskega leta 2018/2019 in uspešen študij.

L. M.