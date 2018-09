V Lukovem domu bodo uredili informacijski center

29.9.2018 | 10:30

V zgornjih prostorih Lukovega doma so kot uvod v nastajajoči informacijski center pripravili dve priložnostni razstavi.

Andrej Hudoklin (levo) in župan Dolenjskih Toplic Jože Muhič

Kočevski rog - V Lukovem domu na Bazi 20 je pred dnevi potekal dan odprtih vrat nastajajočega informacijskega centra Baza 20. Ob tej priložnosti so odprli tudi tematski razstavi V jamah Kočevskega roga in Poljanske gore, ki jo je pripravil Jamarski klub Novo mesto, in Projekt LIFE Kočevsko, za katero je poskrbel Zavod za varstvo narave Novo mesto.

Lani je občina Dolenjske Toplice postala najemnica Lukovega doma. »Dobili smo stavbno pravico, kar pomeni, da z njim prosto razpolagamo, torej ga lahko dograjujemo in preurejamo, pri tem pa moramo spoštovati smernice zavodov za varstvo kulturne in naravne dediščine ter principe gradnje stavb. Kar bomo počeli, mora biti v skladu z vsemi soglasodajalci, ki so za to območje pristojni,« je pojasnil topliški župan Jože Muhič.

Občina želi urediti informacijski center, ki bi bil tudi vstopna točka za spoznavanje kulturne in naravne dediščine celotnega Kočevskega roga. K sodelovanju pri oblikovanju te točke so povabili tudi skupino študentov arhitekture, ki so med poletnimi počitnicami v sklopu arhitekturno-urbanistične delavnice iskali nove ideje in rešitve za prostorski, gospodarski in turistični razvoj občine. Kot pravi župan, bodo najverjetneje dozidali sanitarije, v načrtu pa je tudi ureditev kuhinje, v kateri si bodo obiskovalci lahko pripravili čaj ali kavo. »Razmišljamo tudi o vzpostavitvi večje sobe, ki bo opremljena s tehničnimi pripomočki, s katerimi bodo obiskovalcem lahko predstavili teme, za katere so prišli v Kočevski rog. Želimo, da obiskovalci tukaj dobijo vse informacije in navodila za tisti dan.« Povezali so se z Dolenjskim muzejem, ki že uporablja en del prostorov Lukovega doma.

Župan je prepričan, da bodo denar za projekt dobili tudi na kakšnem razpisu, drugače ga bodo v skladu z vsakoletnimi zmožnostmi financirali sami.

Kočevski rog slovi kot območje izjemne naravne in kulturne dediščine, a obsežno območje, bogato z gozdom, je bilo v preteklosti turistično zapostavljeno. »Zadovoljni smo, da je občina zbrala toliko poguma, da se je lotila te zgodbe o infocentru,« je povedal Andrej Hudoklin iz Mreže za Bazo 20, delovne skupine, ki združuje različne deležnike, ki si prizadevajo za oživitev in promocijo tega območja.

A vsi se zavedajo, da namen ni množični turizem, kajti s tem bi lahko porušili naravno ravnovesje v gozdovih, temveč pritegniti zainteresirano in ozaveščeno javnost v roške gozdove. V ta namen občina skupaj z nekaterimi društvi in posamezniki, ki tam delujejo, že nekaj let pripravlja niz dogodkov, ki so jih poimenovali Poletje v Kočevskem rogu.

Besedilo in fotografije: R. N.

