Popolna zapora še do naslednjega vikenda

29.9.2018 | 10:00

V Trebnjem so poleti zaprli osrednjo prometnico, ker urejajo krožišče pri Kmetijski zadrugi Trebnje. (Foto: R. N., arhiv DL)

Trebnje - Občina Trebnje se je poleti lotila preurejanja začasnega krožišča pri Kmetijski zadrugi Trebnje v stalnega. Sprva so predvidevali, da bodo končali do začetka šolskega leta, a je župan Alojzij Kastelic kasneje dejal, da se bo investicija zavlekla do začetka oktobra. Na zadnji seji občinskega sveta je Janko Zakrajšek z občinske uprave svetnikom pojasnil, da je v začetku naslednjega tedna predvideno asfaltiranje, zato bo popolna zapora ceste veljala še do vključno 5. oktobra.

Nato bo v naslednjih dveh tednih po potrebi polovična zapora. Po besedah Zakrajška bo ta potrebna zaradi zaključnih del, kot so tlakovanje pločnikov, ureditev parka z zasaditvijo ob krožišču, gradnja združevalnega jaška na Temeniški poti in drugo. »Cilj je, da se promet skozi krožišče sprosti v soboto, 6. oktobra, zatem pa sledijo občasne polovične zapore,« so zapisali na občinski spletni strani.

Občina vse občane in udeležence v prometu prosi za strpnost in razumevanje.

R. N.