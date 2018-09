Trebanjci prek Dobove proti vrhu

29.9.2018 | 09:15

Trebanjci se lahko veselijo imenitnega začetka prvenstva. (Foto: I. Vidmar)

Trebnje - Potem ko so rokometaši trebanjskega Trima v torek v Novem mestu ugnali novomeško Krko, jim je sinoči v četrtem krogu v domači dvorani uspelo z 32:29 (16:14) premagati še Dobovo, tako da si zdaj z velenjskim Gorenjem delijo drugo mesto lestvice lige NLB. Ribničani so tekmo četrtega kroga odigrali že v sredo, ko so doma premagali Celjane, preostale tekme pa so na sporedu danes: Krka bo igrala v gosteh v Hrastniku, Sviš pa doma z Jeruzalemom Ormožem.

Trebanjci so tekmo proti zadnjeuvrščeni Dobovi, ki po tem porazu še brez osvojene točke zaseda zadnje mesto, že začeli bolje in s po dvema zadetkoma Cvetka in Cirarja v šesti minuti povedli s 4:0. Dobovčani so si v nadaljevanju sicer opomogli, se domačinom hitro približali na en sam zadetek zaostanka (4:5) ter v osmi minuti drugega polčasa celo izenačili na 19:19. V končnici tekme so imeli Trebanjci precej več moči, minuto pred koncem pa jih je sicer najboljši strelec srečanja Tobias Cvetko popeljal v vodstvo s petimi zadetki prednosti, tako da sta Markušić in Dular z zadetkoma v zadnji minuti poraz Dobove le nekoliko omilila.

Trimo Trebnje : Dobova 32:29 (16:14)

Trimo: Cvetko 6, Jerlah, Seferović 5, Dobovičnik 4, Kotar 4, Udovič 4, Sašek 3, Majzelj, Redek, Brana, Bojanić, Grbič, Horžen, Grandovec 1, Cirar 5 (1), Urbič.

Dobova: Dular 2, Markušić 2 (2), Rožman, Leben, Kučič 1, Polutnik, Bura 5, Majić 1, Jazbec, Zavodnik 1, Krnc, Šušnjara, Kunst 4, Sintič 5 (1), Hotko 2, Novak 6.

Lestvica: 1. Riko Ribnica 7, 2. Gorenje Velenje 6, 3. Trimo Trebnje 6, 4. Celje Pivovarna Laško 4, 5. Urbanscape Loka 4, 6. Jeruzalem Ormož 4, 7. Maribor Branik 4, 8. Dol TKI Hrastnik 2, 9. Sviš Ivančna Gorica 2, 10. Krka 1, 11. Koper 2013 0, 12. Dobova 0.

I. Vidmar