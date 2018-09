Po jutru se dan pozna - gib

29.9.2018 | 22:00

Okrogla miza (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Kulturni center Janeza Trdine je v četrtek pripravil že četrti strokovni posvet Po jutru se dan pozna, ki je bil letos v znaku Štukljevega leta posvečen kulturi in športu. Predavatelji so na različne načine in v različnih oblikah predstavili povezanost umetnosti, giba in izobraževanja.

Z več primeri dobrih praks so predstavili, kako lahko kakovostne kulturno-umetnostne vsebine in projekti spodbudijo h gibanju, kako lahko prek umetnosti spoznavamo gib, kako lahko prek giba približujemo umetnost ter kako gib povezuje izobraževanje in umetnost in kako vključevanje ustvarjalnega giba v delo z otroki in mladimi na različnih predmetnih področjih vnaša pozitivne učinke na motiviranost, dobro počutje, boljši uspeh in socializacijo.

V drugem delu posveta so se udeleženci seznanili spletno platformo Zlata paličica, si ogledali predstavo Huda mravljica, posvet pa so zaključili z okroglo mizo o povezanosti umetnosti in giba, na kateri so sodelovali Andreja Kopač, Ivana Djilas, Marjeta Lavrič, Breda Dolničar in Neva Kralj ter prek videa Uroš Kaurin.

I. V.