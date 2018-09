FOTO: "Avire" jih niso ustavile

29.9.2018 | 16:00

Šentvid pri Stični - Kot smo napovedali že včeraj, danes Šentvidu pri Stični poteka šesti Aviratek, ki ga organizira PGD Šentvid pri Stični v sodelovanju z ivanško občino. Obilo dobre volje je bilo med tekmovalci in organizatorji že dopoldne, ko se je vse skupaj začelo.

"Mi smo letos prišli drugič, ker nam je bilo lani tako všeč, da tega teka nismo hoteli zamuditi. Tokrat smo okrepljeni, poleg tega smo spremenili ime, lani smo bili Zvitorepci, letos pa Neustrašni," je pojasnila Polona Mrvar, ko je na hitro predstavljala ekipo petnajstih tekmovalcev, starih od sedem do 45 let iz Ivančne Gorice, Mekinj nad Stično, Malega Hudega, Grosupljega in Ljubljane.

Neustrašni

Na Aviratek jih je pripeljala dobrodelnost, neustrašnost, veselje do rekreacije, kot je povedala ena od najmlajših članic, pa tudi veselje do valjanja po blatu. Priprave? "Seveda, psihične in tekoče," dobimo odgovor.

Ekipa PGD Kriška vas, za katero je nastopila tudi 7-mesečna Evelina

Najmlajša ima 7 mesecev

V bližini je bila osmerica iz PGD Kriška vas, ki se je pripravljala na štart. Skorajda zagotovo je ta ekipa pripeljala s sabo letošnjo najmlajšo udeleženko: "To je Evelina, ki bo prihodnji teden stara sedem mesecev," jo je predstavila mamica Irena, dekletce pa se je nasmihalo iz kengurujčka, kakor pogovorno rečemo nahrbtniku za prenašanje dojenčkov, in opazovalo, kaj se dogaja okoli nje.

Tekmovalci so se na pot podajali na pet minut, po kratkem ogrevanju so jih spustili na avanturo, dolgo osem kilometrov (za otroke so pripravili tri krajše proge).

Bosi na poti

Za "avirami" pa tekoče "arcnije"

To je bilo veselja! 20 ovir, ki so jim jih pripravili, pač ni mačji kašelj, a velja omeniti, da so jih pri vsaki od njih pričakali organizatorji, jim povedali, kaj je treba narediti, in jim za nameček ponudili pijačo. Plezanje čez bale, hoja po brvi, potoku, "puzanje" pod mrežo, mokri tobogan, plezanje čez kup lesa, skok v luže, fenanje pa ognjene ovire ...

Pri slednjih sta bila glavna Dare in Mirko, ki sta še pred prihodom prvih tekačev veselo kurila les. "Najina naloga je, da tekačem pomagava, da se na poti do cilja malo posušijo," sta v šali razložila svojo nalogo, ki sta jo vzela skrajno resno. Kašno uro pozneje so se jima nekateri udeleženci za vso njuno pozornost in prijaznost zahvalili z blatnim objemom.

Nekateri hitreje, drugi počasneje so se prebijali proti cilju, kamor so praviloma prišli mokri in umazani, zato se jim je prilegla kopel v velikih sodih in kasneje seveda tuširanje.

Plesna šola Guapa vsako leto sestavi svojo ekipo, v kateri nastopajo plesne učiteljice. Na fotografiji Baletke med namakanjem.

Prvo leto 113, letos 620

Za mikrofonom je Mitja Poljšak

Na cilju, ki je bil hkrati tudi štart, srečamo Mitjo Poljšaka, predsednika PGD Šentvid pri Stični, ki je idejni vodja in pobudnik tega teka. Z mikrofonom v roki je nagovarjal tako tiste, ki so se odpravljali na pot, kot tudi tiste, ki so prišli na cilj. Duhovito je spodbujal ene in druge, a si je kljub obilici dela vzel čas za kratek pogovor.

"Letos je prijavljenih 620 odraslih in okoli 150 otrok. Zelo sem vesel, da smo v šestih letih zrasli v tako velik dogodek, saj je prvo leto prišlo le 113 odraslih. Bistvo Avirateka je v tem, da smo drugačni, domači, nočemo, da so udeleženci samo številke, zato vsakega posameznika nagovorimo," je povedal in dodal, da pri njih ne merijo časa, ampak so zmagovalci vsi, ki pridejo na cilj.

Ko smo bili tam, še ni bilo jasno, koliko denarja bodo v dobrodelne namene zbrali letos. S prijavnino se je nabralo 1.300 evrov, a popoldne bo sledila še dražba dresa kolesarja Primoža Rogliča in tudi izkupiček od nje bo tokrat namenjen Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana.Celoten znesek donacije bom objavili v četrtkovi številki Dolenjskega lista

Tekst in foto: Janja Ambrožič

