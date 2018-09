V Športni dvorani Marof se je Marjan Podobnik vrnil na čelo SLS

29.9.2018 | 20:00

Foto: SOJ SLS

Novo mesto - Neparlamentarna Slovenska ljudska stranka (SLS) je danes v Športni dvorani Marof v Novem mestu izpeljala izredni volilni in programski kongres, na katerem je 158 delegatov izvolilo novo vodstvo ter za predsednika po osemnajstih letih znova izbralo Marjana Podobnika. Izvolili so tudi tri podpredsednike stranke. To funkcijo bodo opravljali Modest Motaln, Suzana Lara Krause in Franc Bogovič.

Stranka je na današnjem kongresu dobila tudi novih deset članov izvršilnega odbora ter pet članov nadzornega odbora. Predsednik glavnega odbora stranke ostaja Miran Gorinšek.

I. V.