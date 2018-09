Rokometaši Krke v gosteh premagali Hrastnik

29.9.2018 | 21:00

Foto: I. V./arhiv DL

Novo mesto - Rokometaši Krke so nocoj v gosteh s 35:25 (14:13) premagali Dol TKI Hrastnik, novinca v ligi NLB. Izredno izenačeno srečanje, na katerem je Krka dosegla najvišje vodstvo sredi drugega polčasa, ko je z delnim izidom 4:0 povedla za tri zadetke (21:18), je z zadetkom v zadnji minuti odločil David Didovič, ki je tako svojemu moštvu zagotovil prvo zmago v sezoni.

Medtem ko so Ribničani, Trebanjci in Dobovčani srečanja četrtega kroga odigrali že med tednom, so poleg Novomeščanov nocoj nastopili tudi rokometaši Sviša iz Ivančne Gorice, ki so doma s 25:29 izgubili z Jeruzalemom Ormožem.

Dol TKI Hrastnik : Krka 24:25 (14:14)

Dol TKI Hrastnik: Seme, Nunčič, Brilej 8 (1), Klepej 7 (4), Ajdari 2 (1), Grušovnik 1, Zore, Pintar, Bauerheim 2, Gospodarič, Hribšek 1, Ramić, Ribič 2, Jakopič, Simončič, Koprivc 1.

Krka: Imperl, Tomić, Bevec 2, Didovič 3, Pršina 2 (2), Irman 5, Jakše 4 (3), Klemenčič, D. Rašo 1, Batagelj, Papež 6 (1), Kukman, Windischer, Matko 1, Florjančič 1.

Sviš Ivančna Gorica : Jeruzalem Ormož 25:29 (12:17)

Sviš Ivančna Gorica: Vencelj, Škorc, Tekavec, Knez 1, Zafran 3, Fink 3, Grojzdek 10, Hrovat, Stopar 3 (1), Matej Košir, Pirnat 1, Kutnar 3, Krabonja 1, Zlatnar, Vidmar, Matic Košir.

Jeruzalem Ormož: M. Šulek, Balent, Bogadi 3, Horvat 3, Čudič 3 (2), Žuran 7, Hebar, T. Šulek, Kocbek 2, Niedorfer, Ozmec 3, Mesarić 1, Vujović 7, Ciglar.

Lestvica: 1. Riko Ribnica 7, 2. Gorenje Velenje 6, 3. Maribor Branik 6, 4. Jeruzalem Ormož 6, 5. Trimo Trebnje 6, 6. Celje Pivovarna Laško 4, 7. Urbanscape Loka 4, 8. Krka 3, 9. Dol TKI Hrastnik 2, 10. Sviš Ivančna Gorica 2, 11. Koper 2013 0, 12. Dobova 0.

I. V.