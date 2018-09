Povezali Barago in čipke

30.9.2018 | 07:35

Žnurce bodo v sklopu projekta pripravile klekljarske delavnice.

Friderik Irenej Baraga je najpomembnejši slovenski misijonar v prvi polovici 19. stoletja.

Sašo Kovač je povedal marsikaj zanimivega o Baragi.

Trebnje - Friderik Irenej Baraga je najpomembnejši slovenski misijonar v prvi polovici 19. stoletja. Letos mineva 150 let od njegove smrti in da bi ga bolje spoznali so včeraj v Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje pripravili potopisno predavanje Po Baragovi poti, obenem pa so odprli tudi razstavo slik in replik predmetov, povezanih s slovitim rojakom, ki so jih predstavili ob pomoči Muzeja krščanstva na Slovenskem.

Včerajšnji dogodek je bil tudi uvod v projekt Baraga in čipka kot niti sodelovanja (BA-ČI), s katerim bodo v duhu dela znamenitega misijonarja spodbujali socialno vključevanje ranljivejših skupin z medgeneracijskimi klekljarskimi delavnicami. S tem sledijo delovanju Barage, ki je pred približno 200 leti na območju današnje ameriške zvezne države Michigen med tamkajšnjimi staroselci spodbujal medsebojno pomoč, druženje, predajanje znanja in prizadevanja za enake možnosti za vse. »V sklopu projekta bomo pripravili deset medgeneracijskih klekljarskih delavnic, ki se bodo zvrstile po določenih krajih. Prva bo na sporedu novembra,« je dejala Marija Prosenik iz skupine Žnurce, ki so sekcija Kulturnega društva Trebnje in sodelujejo pri edinstvenem projektu.

Ob obletnici Baragove smrti januarja prihodnje leto bo osrednja klekljarska razstava Baragovo življenje, vpeto v čipko, v okviru posebnega literarnega natečaja bodo predstavili zbornik črtic o Baragi, na svoj račun pa bodo prišli tudi sladokusci, saj pripravljajo Baragovo rezino. S projektom želijo, da bi Baraga znova nekaj prinesel v Trebnje in predvsem širijo zavedanje, da imajo Trebanjci nekaj skupnega, zgodbo, zanimivo tudi za turizem, druženje in spodbujanje prostovoljstva, je včeraj poudaril Luka Bregar, ki je povezoval program.

Življenje in delo Barage je orisal tudi duhovnik Sašo Kovač, ki se je pred osmimi leti, ko je služboval v Trebnjem, z nekaterimi mladimi odpravil v Ameriko, kjer so spoznali kraje, v katerih je Baraga deloval. »Bil je misijonar med Indijanci, ki je celo svoje življenje posvetil plemenom v zgornjem delu jezera Michigen. Gledano danes, je naredil življenjsko kariero, takrat pa je bilo to krvavo delo, saj se je žrtvoval noč in dan. Živel je za Indijance in tamkajšnja plemena in bil zelo pomemben, da so ta plemena še danes ostala v teh krajih,« o Baragi pravi Kovač.

Dogodek so popestrile učenke glasbene šole Trebnje, predstavljeni pa so bili tudi nekateri izseki igranega filma o Baragi. V celoti ga bodo zavrteli 15. oktobra v Knjižnici Pavla Golie Trebnje, kjer bo na ogled tudi posebna razstava o slovenskem misijonarju v Ameriki, ki jo bo postavil in odprl zgodovinar dr. France M. Dolinar.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija