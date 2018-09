Voznica zapeljala s cestišča

30.9.2018 | 07:10

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Sinoči ob 19.39 je na cesti pri Otočcu v novomeški občini voznica z osebnim vozilom zapeljala s cestišča. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, vozilo postavili nazaj na cesto, nudili pomoč pri urejanju prometa in očistili cestišče. Reševalci nujne medicinske pomoči Novo mesto so poškodovano voznico na kraju oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

L. M.