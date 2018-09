Sodelujoči v Pešbusu prejeli dežnike, kresničko, palerino…

30.9.2018 | 09:00

Otroci so lahko preizkusili varnostne teste z različnimi simulatorji.

Šmarjeta - V sodelovanju z Občino Šmarješke Toplice je Osnovna šola Šmarjeta od 17. do 28. septembra izvajala projekt Pešbus. Gre za spodbujanje hoje v šolo - otroci so se po vnaprej začrtani-h poteh v organiziranih skupinah pod vodstvom odraslih oseb peš odpravili v šolo. Odziv je bil dober, vsako delovno jutro je po devetih začrtanih poteh z enajstih postaj v šolo peš odšlo 61 učencev, za njihovo varno pot v šolo pa je skrbelo 21 prostovoljcev spremljevalcev.

Aleksander Pavlič in Nevenka Lahne

Pred kratkim so pred osnovno šolo pripravili zaključno prireditev, na kateri sta priznanja in zahvale podelila podžupan Občine Šmarješke Toplice Aleksander Pavlič in ravnateljica OŠ Šmarjeta Nevenka Lahne. Vsi udeleženci Pešbusa so za nagrado dobili kresničko, dežnik in pelerino, po končani podelitvi pa so vsi učenci šmarješke šole svoja znanja in spretnosti s področja varne udeležbe v prometu lahko preizkusili na različnih simulatorjih Agencije za varnost v prometu.

Kot pravi Alja Rabzelj iz občinske uprave, je izvedbo Pešbusa sofinanciralo Ministrstva za okolje in prostor v okviru sredstev Sklada za podnebne spremembe, program sofinancira tudi Ministrstvo za zdravje RS v okviru prizadevanj Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano. Podporo in materiale za izvedbo Pešbusa nudi IPoP - Inštitut za politike prostora v okviru programa Aktivno v šolo.

L. M., foto: Občina Šmarješke Toplice

Galerija