Zgodbe Soteščanov zdaj v knjižici

30.9.2018 | 10:30

Večina avtorjev, ki so sodelovali pri nastajanju publikacije.

na predstavitvi v Hudičevem turnu se je zbralo kar precej ljudi.

Soteska - O bogati zgodovini Soteske v občini Dolenjske Toplice pričajo številne zgradbe, kot so denimo tamkajšnji grad, Hudičev turn z vrtnim paviljonom, cerkev sv. Erazma in druge. O njih je kar veliko zapisanega, v pozabo pa gredo zanimive zgodbe o življenju Soteščanov, zato so se člani študijskega krožka odločili, da jih zapišejo.

Nastala je 54 strani dolga publikacija z naslovom Soteska na Dolenjskem s podnaslovom Vaščani so povedali … »Pripravili smo jo avtorji iz Soteske. Začeli smo jo pisati v okviru študijskega krožka Moj kraj, ki ga sofinancirata sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Razvojno izobraževalnem centru Novo mesto, v sklopu katerega tudi deluje,« je na nedavni predstavitvi knjižice pojasnila Blanka Rončelj, mentorica študijskega krožka.

Zgodbe je prispevalo več kot deset avtorjev, ki so skrbno zabeležili številne pripovedi starejših. Tako so v publikaciji zgodbe, za katere mladi sploh ne vedo, pravi Rončljeva, govorijo pa o tem, kako so včasih kuhali makarone, kakšno je bilo delo v gradu, kateri šport je bil najbolj priljubljen, kdo in kakšni so bili vaški posebneži, kako so mladi služili denar, kje v Soteski je bila pivovarna in še marsikaj drugega.

Publikacija se sicer začne s pesmima lokalnih avtorjev, vmes pa so krajše in daljše zgodbe, začinjene z iskricami, ki so zanimive in ob katerih smo se precej nasmejali. »Nismo se posebej osredotočali na kakšne letnice, temveč so nas bolj zanimale zgodbe ljudi in kakšno je bilo življenje včasih,« pravi Rončljeva, ki je idejo zato dobila od stare mame, ki ji je velikokrat povedala kakšno zanimivo zgodbo o Soteski in Soteščanih.

Glede na velik odziv avtorjev in ljudi, ki so bili pripravljeni povedati kakšno zanimivo zgodbo, bi lahko v naslednjih letih prišlo do nadaljevanja te knjižice.

Besedilo in fotografije: R. N.

