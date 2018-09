Elarin prvenec - Up v srebrnih očeh

30.9.2018 | 14:50

Pogovorni večer z avtorico knjižnega prvenca Elaro Udvanc (na levi) je vodila Jasmina Spahalić.

Šentjernej - Včeraj so v Kulturnem centru Primoža Trubarja predstavila knjižni prvenec 17-letne domačinke Elare Udvanc z naslovom Up v srebrnih očeh. Roman je izšel v samozaložbi.

Pogovorni večer z avtorico, dijakinjo 4. letnika Biotehniške gimnazije iz Novega mesta, je vodila Jasmina Spahalić, mag. slovenistike, ki je v knjigi zapisala tudi spremno besedo. Drugo recenzijo je prispevala ddr. Mira Delavec Touhami.

Elara Udvanc

Up v srebrnih očeh je Elara Udvanc začela pisati v 2. letniku gimnazije, ko pravi, da se je zavestno odločila za roman. Sicer je s pisanjem že poskušala v osnovnošolskih klopeh, a takrat še ni imela poguma, da bi komu pokazala svoje tekste.

Kot pravi ddr. Mira Delavec Touhami, v Elarinem prvencu ne gre za klasičen mladinski ljubezenski roman, »ampak roman, ki nas v čutenju in dimenzijah dojemanja ljubezni popelje tako v preteklost, sodobnost in prihodnost ter vzporedno v fantazijski svet mladega posameznika.« Avtorica se išče in prepušča v leporečni tok besed.

Petje deklet je obogatilo dogodek.

Sicer pa skuša z glavno junakinjo - 17-letno Kalipso, takšno ime ji je Elara dala, ker je to njen psevdonim pri pisanju, sicer pa je to ime Saturnove lune, pa tudi druge junake knjige poimenuje z zanimivimi imeni - bralcu zastavljati številna vprašanja: o samem sebi, o odnosih z bližnjimi, o tem, kar vidi mlada človeška duša v tem svetu, o negotovi prihodnosti, o raznih strahovih. Opozarja na probleme mladih. Kot je povedala Elara, želi sporočiti, da mora človek biti najprej to, kar je, da mora imeti najprej rad samega sebe, šele potem so na vrsti odnosi z drugimi, pri čemer meni, da imamo v večini napačne predstave o drugih - ljudje niso popolni in brez napak. Poudari, da v življenju niso bistvene materialne dobrine, ampak duhovne vrednote, kot so ljubezen, svoboda, prijateljstvo. Želi si, da bi bilo življenje na našem planetu prijazno.

ZEN mojster Dušan Osojnik je na kratko predstavil zdravilne učinke gonga.

Jasmina Spahalič je Elarino pisanje, ki je preplet z duhovnostjo in kaže na ljubezen do narave, označila kot zgodbo o odraščanju in razmišljanju mladega človeka, poudarila je zlasti njeno bogato izrazoslovje. Očitno se vidi, da Elara že od malih nog zelo rada bere. Kot pravi mlada avtorica, bo s pisanjem nadaljevala, za spodbudo in podporo pa se je zahvalila vsem: od staršev do prijateljev. Ti so jo prijetno presenetili z obiskom na pogovorni večer, njihove čestitke pa ji bodo gotovo tudi spodbuda za nadaljnje ustvarjanje.

Občinstvo je na prireditvi, ki jo je popestrilo petje Elarinih prijateljic (pridružila se jim je tudi sama), prisluhnili zvokom velikega gonga z ZEN mojstrom Dušanom Osojnikom.

Besedilo in foto: L. Markelj

