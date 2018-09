FOTO: Pavčkov dan – ena sama ljubezen

30.9.2018 | 12:30

V domiselnem programu so nastopili učenci šole Toneta Pavčka in otroci vrtca Cepetavček.

Častna gostja Saša Pavček je vidno ganjena z zbranimi delila nekaj očetovih in bratovih pesmi.

Dela, nastala na likovni ustvarjalnici visijo v avli šole.

Priznanja na udeležence.

Mirna Peč - Včeraj je minilo 90 let od rojstva Toneta Pavčka, pesnika, esejista, prevajalca, urednika, predvsem pa srčnega človeka, prav tako je letos minilo 60 let od rojstva sina Toneta Pavčka Marka Pavčka. Na oba so se včeraj spomnili na mirnopeški osnovni šoli, ki ponosno nosi ime Toneta Pavčka, kjer so skupaj z Vrtcem Cepetavček in domačo občino pripravili red odlično prireditev. Častna gostja je bila Saša Pavček. Zbrani so si lahko nato ogledali še razstavo likovnih del 12. otroške likovne ustvarjalnice, ki so jo tokrat posvetili Marku Pavčku, občina pa je na ta dan omogočila brezplačne vodene oglede Pavčkovega doma v Šentjuriju.

»Na naši šoli na različne načine obujamo spomin na Toneta Pavčka. Zelo smo zadovoljni, da je bil natečaj poezije Pavčkove vitice med šolami Dolenjske, Bele krajine in Posavja zelo lepo sprejet in bomo 18. oktobra imeli zaključek že petega natečaja. Prav tako razvijamo idejo rastoče knjige, katere častni član in podpornik je bil Tone Pavček,« je v nagovoru dejal ravnatelj Danijel Brezovar in dodal, da so Pavčka odlikovale mnoge vrednote, ki jih skušajo živeti tudi na njihovi šoli. Zato so na včerajšnjem kulturnem dnevu učenci in učitelji ustvarjali na temo vrednot, ki so jih učenci prvi šolski dan izpostavili kot najpomembnejše. Trinajst najpogostejših so zapisali na stopnice šole, najpogosteje pa so zapisali vrednoto prijateljstva.

Tudi Občina Mirna Peč se trudi, da skupaj s šolo in društvi na najbolj možen način širi poznavanje njihovega častnega občana, je poudaril župan Andrej Kastelic. »To dokazujemo s tem, da sprejemamo in vodimo skupine, ki obiskujejo Pavčkov dom v Šentjuriju, pa tudi pohode po Potu Slakove in Pavčkove mladosti. V bližnji prihodnosti bomo to nadgradili tudi z muzejem v samo Mirni Peči.«

Saša Pavček, ki tako, kot je njen oče, rada obiskuje Šentjurij in Mirno Peč, je bila nad videnim in slišanim izjemno ganjena: »Ne samo, da sem ganjena in srečna, tudi ponosna in presrečna sem, ker osnovna šola ter vsi Mirnopečani in krajani Šentjurija gojijo zelo veliko spoštovanje do dela Toneta Pavčka. Ganilo pa me je seveda tudi, da so se spomnili 60-letnice rojstva Marka Pavčka. Vse to mi ogromno pomeni in sem neizmerno hvaležna.«

Likovna ustvarjalnica

12. likovne ustvarjalnice, ki je potekala v ponedeljek, 24. septembra, se je udeležilo 47 mladih likovnikov iz 13 dolenjskih šol. Tokrat se je rdeča nit ustvarjanja pletla okoli mladega, tragično preminulega pesnika Marka Pavčka in njegove edine pesniške zbirke pokojnega Marka Pavčka Z vsako pesmijo me je manj. Mentorji in učenci so bili nad likovno tehniko, grafika na blago, navdušeni, saj je to tehnika, ki se je pri urah rednega pouka ne da izvesti. Nastalo je 16 grafičnih izdelkov.

Nad ustvarjalnico vseskozi bdi Aleša Sušnik Škedelj, profesorica likovne vzgoje na mirnopeški šoli, kot vsa leta doslej pa jo je predstavil umetnostni zgodovinar Jožef Matijević: »Kako so mladi likovniki doživljali in doživeli poeta in njegovo poezijo, ki je zahtevno branje tudi marsikateremu odraslemu, si težko predstavljamo. Kaj je najstniku pomenil verz 'to ni nobena pesem, to je ena sama ljubezen', ki ga je v linorezno matrico doživeto vrezal eden od udeležencev, lahko samo ugibamo. Bolj neposredno pa so se nekateri odzvali na stih 'z vsako pesmijo me je manj', ko so se z lastno interpretacijo v slogu nadrealizma poistovetili z omenjenim verzom in ga videli kot pesnikom simbolni obraz, ki se razblinja v nesnovno razsežnost. Pridih tragičnosti pa razberemo tudi na odtisih z motiviko zemeljske minljivosti, ki jo zrcalijo simbolna pokopališča in peščene ure…,«

Izdelki so na ogled v prostorih Osnovne šole Toneta Pavčka, v novembru pa bo izšel še zbornik, v katerem bodo predstavljeni.

Besedilo in fotografije M. Ž.

