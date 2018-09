Mladinski kulturni festival 2018

30.9.2018 | 13:50

Dvodnevno pestro dogajanje v Krškem je postreglo z zanimivimi glasbenimi dogodki.

Krško - Zadnji septembrski dnevi so v staro mestno jedro Krškega prinesli največji jesenski projekt Kluba posavskih študentov v sodelovanju z Mladinskim centrom Krško – Mladinski kulturni festival 2018.

Letošnje 3-dnevno dogajanje se je začelo v četrtek in zaključilo s sobotnim celodnevnim dogajanjem in večernim koncertom Vlada Kreslina.

Po več kot uspešnem prvem večeru, ko so v polni Kavarni Lilija prisluhnili Potopisnemu predavanju o Zambiji, se je v petek odvil Jazz večer v parku z Lovrom Ravbarjem & Fake Orchestro. V soboto je bilo na sporedu še zadnje – finalno dejanje letošnjega festivala. Kot pravijo v Klubu posavskih študentov, so za ta dan so ponovno združili moči društva iz Občine Krško (Mladinski center Krško, Mladinski svet Krško, Klub posavskih študentov in Dijaška skupnost Posavja), kot vedno pa so se pri izvedbi pridružila še nekatera druga posavska društva.

L. M., foto: Jaka Ceglar

Galerija