Na Otoku v spomin na uspešen pobeg

30.9.2018 | 17:40

Na Otoku se septembra srečajo v spomin na Vranov let v svobodo.

Otok - Konec avgusta 1944 je uspelo 120 nemškim ujetnikom, med katerimi jih je bilo 12 iz Avstralije, 7 iz Nove Zelandije, 20 iz Francije, ostali so bili Angleži, pod vodstvom Avstralca Ralpha Churchesa pobegniti iz mariborskih zaporov oz. s prisilnega dela na železniški progi v Ožbaltu. S pomočjo partizanov so kar 14 dni hodili do Semiča, večinoma ponoči. Nato so z belokranjskega Otoka z letali DC 3 Dakota odleteti proti Bariju na jugu Italije.

V spomin na ta pobeg, ki velja za najbolj množičnega v 20. stoletju, v katerem so preživeli prav vsi ubežniki, društvo Vranov let že vrsto let v septembru pripravlja slovesnost v spomin na uspešen pobeg ujetnikov. Na današnji slovesnosti je prisotne pozdravil metliški župan Darko Zevnik. Na dogodke iz druge svetovne vojne sta spomnila predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Tit Turnšek in predsednik društva Vranov let Eduard Vedernjak. Slednji je napovedal, da se bo v prihodnjem letu pohodu po poti Vranovega leta pridružil še maraton po isti poti.

V kulturnem programu so na slovesnosti nastopili harmonikarka Nikita Kapušin, recitatorja Simon Bajuk in Elizabeta Šegina, ženski pevski zbor Društva upokojencev Metlika in mladinski pevski zbor osnoven šole Podzemelj.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

Galerija