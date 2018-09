Novomeški polmaraton Krevsu in Kršinarjevi

30.9.2018 | 14:00

Na štartu Novomeškega polmaratona se je danes zbralo 696 tekačev. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Zmagovalca prvega Novomeškega polmaratona sta Mirnopečan Mitja Krevs in Neja Kršinar iz atletskega kluba Papež, zmagovalec pa je tudi novomeški olimpijec Primož Kobe, ki je dal idejo in vodil organizacijo prireditve, ki je v lepem vremenu imenitno uspela, na štart pa je privabila skupno 696 tekačev. Samo na razdalji malega oziroma polmaratona je 439 nastopilo tekačev, na včerajšnjih otroških tekih pa se je na različnih razdaljah pomerilo še 63 otrok in mladih tekačev.

Mitja Krevs, ki si v naslednjih dveh letih želi izpolniti normo za nastop v maratonu na olimpijskih igrah v Tokiju, je bil nesporni favorit teka, saj je bil med nastopajočimi edini vrhunski tekač, je aktualni državni prvak v maratonu in je svojo vlogo povsem upravičil. 21,097 km dolgo progo je premagal v času 1:07:23, kar je glede na ne ravno najlažjo traso dober izid in njegov osebni rekord, za osem sekund boljši od izida, ki ga je lani dosegel lani v Caprivi del Friuli v Italiji. Boljše od svojega lanskega izida pa je tekla tudi Kršinarjeva, ki je tokrat zmagala z izidom 1:18:09. S tem izidom bi bila na polmaratonu v Radencih daleč najhitrejša Slovenka in bi za zmagovalko, Kenijko Christine Moraa Oigo zaostala le dobri dve minuti.

Mitja Krevs in Neja Kršinar (Foto: I. Vidmar)

V moški konkurenci je za Mitjo Krevsom drugi na cilj pritekel Primož Porenta (Olimpik; 1:12:17), tretji pa je bil Jan Samide (AK Vežba Fizioterapia Rudolfovo; 1:13:33), med dekleti pa je bila druga Katarina Goršin (1:33:25) in tretja Minka Šebenik (Domžale; 1:37:37). Rekreativni tek na 6,3 km sta dobila Miran Kovačič in Breda Škedelj.

