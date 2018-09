Odbojkarji Krke v Franciji niso izkusili slasti zmage

30.9.2018 | 18:50

Novomeški odbojkarji so domov prišli s 4. mestom in novimi izkušnjami.

Avignon, Novo mesto

Novomeški odbojkarji so te dni gostovali v Franciji, natančneje v mestu Avignon na jugu države, nastopili pa so na 14. mednarodnem turnirju za pokal Mistral 2018. Poleg gostiteljev, ekipe Avignon Volley Ball in Krke, sta na turnirju nastopili še ekipi iz Nice in Narbonna.

Krkaši so v dveh dnevih odigrali štiri tekme, a slasti zmage niso uspeli izkusiti. Še najbližje zmagi so bili proti gostiteljem, ekipi Avignona. Gostitelji so si zmago uspeli izboriti šele v dodatnem, tretjem nizu, ki se bi z nekaj malega sreče lahko obrnil tudi v korist slovenske ekipe.

Krkaši so odigrali tudi eno tekmo z Nico in dve z ekipo Narbonna. Gre za dve ekipi, ki nastopata v najmočnejši francoski A1 ligi. Pričakovano so vse tri brez večjih težav pripadle tekmecem, toda novomeški odbojkarji so se lepo upirali. Največ preglavic so Krkašem povzročali močni začetni udarci nasprotnikov. Ko pa so na sprejemu žogo ukrotili je stekla igra tudi v napadu je bilo takoj lažje držati korak s tekmeci.

Varovance Tomislava Mišina do začetka sezone, ki bo čez slaba dva tedna, čaka še kar nekaj dela. Potrebno bo popraviti servis ter zmanjšati število nepotrebnih napak, prostora za izboljšave pa je prav v vseh elementih igre. Veseli pa dejstvo, da se forma dviguje po planu, le nadaljevati bo potrebno v tem tempu.

Rezultati tekem Krke v Franciji:

1. tekma: Nice Volley Ball - MOK Krka 2:0 (12, 22)

2. tekma: Avignon Volley Ball - MOK Krka 2:1 (-23, 18, 13)

3. tekma: Narbone Volley - Krka 2:0 (18, 22)

Za 3. mesto: Narbonne Volley - Krka 2:0 (17, 21)

Končni vrstni red:

1.Nice Volleyball

2.Avignon Volleyball

3.Narbonne Volley

4.MOK Krka Novo mesto

Svit Hafner, podajalec novomeške Krke: “Turnir je bil odličen za spoznavanje novih situacij in igro proti zahtevnim nasprotnikom. Na začetku smo imeli nekaj težav z drugačno žogo, toda na koncu smo se le nekako ujeli. Škoda, da nismo iztržili več, je bila pa to dobra izkušnja in popotnica za naprej.”

Tomislav Mišin, trener novomeške Krke: “Vedeli smo za nesporne kvalitete nasprotnikov, a prav takih tekmecev smo si želeli. Turnir je prišel v pravem trenutku, glede na to, da se pokal in liga pričenjata čez slaba dva tedna. Nivo francoskih ekip je blizu vrhunske odbojke, a vseeno smo uspeli nasprotnikom konkurirati, predvsem proti gostiteljem, ekipi Avignona. Fantje so pokazali dvig forme, napredek je viden predvsem v fazi bloka in obrambe. Ostaja nam še še precej prostora za napredek v ostalih elementih igre, predvsem na začetnem udarcu in prihodnja dva tedna bomo izkoristili prav za to.”

L. M., foto: MOK Krka

