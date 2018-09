V Novem mestu voznik zbil kolesarja

30.9.2018 | 19:50

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Ob 17.52 se je na Ljubljanski cesti v Novem mestu zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena kolesar in vozilo. Voznik osebnega vozila je zbil kolesarja. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so oskrbeli poškodovanega na kraju in ga odpeljali na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Za pogin rib še ne vedo vzroka

Danes dopoldne ob 10.42 so bili obveščeni o poginu rib v ribniku v Šentlenartu v občini Brežice. Vzrok še ni jasen.

Zagorelo v Lipniku

Zvečer ob 19.12 so zaradi požara na objektu v kraju Lipnik v občini Trebnje sprožili sirene sistema javnega alarmiranja v krajih Ponikve, Lukovek in Račje selo.

Voznik zbil kolesarja

Nesreča v Žurkovem dolu

Ob 19.09 je do prometne nezgode prišlo tudi v Žurkovem dolu v občini Sevnica. Več za enkrat ni znanega.

