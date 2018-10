Kolesar poškodbam podlegel; padel motorist

Včeraj ob 17.50 se je izven naselja Novo mesto zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom. 47-letni voznik osebnega avtomobila je vozil po regionalni cesti iz Novega mesta proti Karteljevem. Izven naselja Novo mesto je zavil levo, proti naselju Brinje. Takrat je v nasprotni smeri pripeljal 57-letni kolesar, ki je trčil v njegovo vozilo. Kolesarja so reševalci odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto, kjer pa je zaradi hudih poškodb umrl.

Sinoči ob 19.09 uri je v naselju Žurkov Dol, občina Sevnica, padel motorist in se pri tem poškodoval. Posredovali so gasilci PGD Sevnica, ki so nudili pomoč reševalcem pri oskrbi in prenosu voznika do reševalnega vozila ter policiji zagotovili razsvetljavo kraja dogodka. Reševalci NMP Sevnica so motorista prepeljali v UC SB Brežice.

Ob 19.11 je v kraju Lipnik, občina Trebnje, v pritličju zidanice gorelo okno, okenska polica ter drva in klop pod oknom. Gasilci PGD Trebnje, Ponikve in Lukovek so požar pogasili.

Ob 20.28 se je v Stranski vasi, občina Novo mesto, v stanovanjski hiši pregrela voda v peči centralnega ogrevanja. Zaradi prevelikega pritiska se je v prostor sproščala para. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Stranska vas so iz peči odstranili goreča polena in prezračili prostore ter sprostili pritisk v centralnem ogrevalnem sistemu. Do požara ni prišlo.

Ob 18.44 so v naselju Trška gora, Občina Krško, gasilci PGE Krško s podstrešja stanovanjskega objekta odstranili sršenje gnezdo.

Ob 19.49 je v naseljih Zakot in Trnje v Brežicah zaradi okvare na daljnovodu prišlo do prekinitve oskrbe z električno energijo. Okvaro so odpravili delavci podjetja Elektro Celje.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 7.30 do 11.30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KANIŽARICA na izvodu Klevišar;

- od 7.30 do 11.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOLEK PRI DRAGATUŠU, TP ZORENCI, TP BUTORAJ, TP VELIKA LAHINJA;

- od 11.30 do 13.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZNIK PRI DRAGATUŠU, TP KZ DRAGATUŠ, TP ŠIPEK, TP DRAGATUŠ 2, TP ZAPUDJE, TP OBRH PRI DRAGATUŠU, TP VEL. NERAJEC, TP MALI NERAJEC.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7.30 do 9.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUPERČVRH;

- od 8.00 do 8.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. KAMENCE, TP MUHABER;

- od 11.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PREČNA 3;

- od 13.30 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. KAMENCE, TP MUHABER.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BIŠKA VAS na izvodu BIŠKA VAS LEVO;

- od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CVIBLJE na izvodu SLAKOVA PROSTOZRAČNO.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7.30 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. MAHAROVEC;

- od 10.30 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORIŠKA VAS PRI ŠKOCJANU.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRAPROČE, izvod Praproče;

- od 11.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGOMLJA VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica med 8.10 in 12.00 uro na območju TP Brestanica grad, Brestanica grad muzej, Dolenji Leskovec, Dolenji Leskovec LD in Rožno Peč ter na področju nadzorništva Sevnica med 8.35 in 14.00 uro na območju TP Račica in Vrhovo.

