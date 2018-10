Ob praznovanju obnovljen oltar

Blagoslov obnovljenega oltarja sv. Frančiška Pavelskega v stranski kapele farne cerkve.

Novo mesto - Župnija Novo mesto - Šmihel je te dni, na god sv. nadangela Mihaela, zavetnika župnijske cerkve, praznovala župnijski dan. Včerajšnje župnijsko žegnanje je bilo še posebej slovesno, saj po nekaj letih v župnijski cerkvi na svojem mestu v stranski kapeli spet stoji oltar, posvečen svetemu Frančišku Pavelskemu. V tem času so ga obnovili, ravno tako oltarno sliko, in med mašo je obe pridobitvi blagoslovil generalni vikar novomeške škofije prelat Božidar Metelko.

Obnova oltarja je delo restavratorske delavnice Mihe Legana.

Skoraj tristo let star oltar, h kateremu so nekoč romali iz vse Slovenije, je po petnajstih letih zgledno obnovilo Restavratorstvo Legan iz Stranske vasi pri Žužemberku, ki je pred leti v šmihelski cerkvi že restavriralo križev pot.

Miha Legan

Kot je dejal glavni mojster Miha Legan, ki se je udeležil blagoslova, je bila obnova oltarja iz začetka 19. stoletja nujna, saj je bil ta poškodovan, tako oltarna arhitektura iz smrekovega lesa kot lesena plastika in okrasje iz lipovine, pa tudi oltarna slika sv. Frančiška Pavelskega, ki je olje na platnu - ravno tako slika svetnika, ki so jo v novem okviru obesili na steno poleg oltarja. Pomembno nalogo je opravila akademska slikarka Manca Juvan. Kot pravi Legan, ki se z restavratorstvom ukvarja že dve desetletji, so se z ekipo potrudili in delo na podlagi konservatorsko-restavratorskega programa (pripravili so ga v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Novo mesto) dobro opravili. Skoraj 70 odstotkov prvotnega oltarja so ohranili, ostalo je dodanega materiala, tudi pozlate.

Prenovljena tudi okolica cerkve

Zadovoljen je tudi župnik Igor Stepan, ki se zahvaljuje vsem za darove, saj je obnova oltarja zdaj poplačana, ostaja pa še kar nekaj dolga pri odplačevanju kredita zaradi obnove farne cerkve. Na njej so letos zamenjali še okrog 20 kvadratnih metrov bakrene pločevine na strehi, ki jo je poškodoval poletni vihar. Sicer pa je v letošnjem letu prenovljena tudi okolica župnijske cerkve, pri čemer je Mestna občina Novo mesto ponovno uredila in financirala oporni zid ob cerkvi, vse po smernicah zavoda za varstvo kulturne in naravne dediščine, župnija pa je z novimi stopnicami in ograjo poskrbela za bolj primeren dostop.

Prelat Božidar Metelko, zadaj na levi g. Igor Stepan

A župnijski dan je namenjen predvsem večji povezanosti vernikov s svojo župnijsko skupnostjo, kot je v pridigi poudaril prelat Božidar Metelko. In v šmihelski župniji, kjer župniku pomaga duhovni pomočnik Janez Demšar, je priložnost za to veliko - tako za otroke, mlade kot starejše. Delujejo dve zakonski skupini, svetopisemska skupina, skavti, ministranti, več pevskih zborov, svetopisemske urice za predšolske otroke, itd. Vsako leto v Šmihelu poteka tudi oratorij.

Urejena okolica šmihelske cerkve

Šmihelska župnija je tudi letos ob svojem prazniku izdala brošuro, v kateri je v sliki in besedi prikazala pestro župnijsko dogajanje.

Praznovanje župnijskega dne se je po maši nadaljevalo še na župnijskem dvorišču, kjer je ekipa pod vodstvom Petra Kotarja za vse farane pripravila okusno kosilo. Gospodinje so postregle z domačim pecivom, vinogradniki so poskrbeli za pijačo. Manjkalo ni petja in zabave, tradicionalna pa je bila tudi tombola, za katero so dobitke prispevali farani.

Besedilo in foto: L. Markelj

