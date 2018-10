Adlešičani in Predgrajci 110 let pozneje

1.10.2018 | 11:20

Adlešičani in Predgrajci na Dunaju po 110 letih.

Dunaj, Adlešiči, Predgrad - Junija 1908 so se vsi narodi, ki jim je vladal cesar Franc Jožef, razen Čehov, prišli na Dunaj poklonit njegovemu 60-letnemu vladanju. V mimohodu, ki je trajal ves dan, so se predstavili cesarju v svojih značilnih oblačilih in tudi sicer s svojimi značilnostmi. Na Dunaj so odšli tudi Belokranjci, med njimi tudi Adlešičani, ki so vodili zelenega Jurija. Dunaj so takrat obiskali tudi Predgrajci.

Folkloristi in tamburaši KUD Boža Račiča iz Adlešičev ter člani tamburaške in folklorne sekcije Kulturno športnega društva Predgrad so se konec minulega tedna znova podali po stopinjah svojih prednikov, ki so jih naredili pred 110 leti, ter obiskali Dunaj. Če je bila leta 1908 povorka na Dunaju pomemben medijski dogodek, pa tudi tokrat igranje, petje in plesanje okrog 90 adlešiških in predgrajskih tamburašev ni ostalo neopaženo.

Zaigrali, zapeli in zaplesali so pred dvorcem Schönbrunn ter v starem dunajskem mestnem jedru. Njihove nastope so si z zanimanjem ogledali mimoidoči, med katerimi so prevladovali turisti, za katere so bili – še posebej to velja za turiste z Daljnega vzhoda – prava atrakcija. Mnoge pa je zanimalo, od kod prihajajo, tako da so Adlešičani in Predgrajci na Dunaju s ponosom promovirali tudi svojo domovino.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

