Krčani v Ljubljani remizirali

1.10.2018 | 08:00

Slika je simbolična. (Foto: Grega Wernig, m24.si, arhiv DL)

Ljubljana, Krško - Nogometaši Krškega in ljubljanske Olimpije so se v 11. krogu Prve lige Telekom Slovenije sinoči razšli z neodločenim izidom 1:1 (1:0). Ljubljančani so bili večino tekme proti zadnjeuvrščenemu Krškemu boljši tekmec, a premalo konkreten ob strnjeni obrambi gostov in premalo zbran pri realizaciji, je poročala STA. Krčani so brez kaznovanega Marca da Silve tako prekinili niz štirih porazov.

V prvem polčasu je prevladovala Olimpija, ki je imela žogo praktično ves čas v posesti, v 16. minuti je tudi zadela. Takrat je Dino Štiglec podal z leve strani, pred golom pa se je najbolje znašel Jucie Lupeta, ki je dosegel svoj peti gol v sezoni.

Lupeta je poskusil tudi v 25. minuti, a je Marko Zalokar strel obranil, pri Ljubljančanih pa so priložnosti v prvem polčasu zapravili še Aris Zarifović v drugi minuti z glavo, Matic Črnic z nenatančnim strelom s 13 metrov v četrti minuti in Eric Boakye v 40. minuti, ko je prav tako žogo poslal mimo gola.

Pri gostih je v sedmi minuti Luka Volarič streljal čez gol s slabih 20 metrov, s podobne razdalje pa je Dalibor Volaš s prostega strela v 28. minuti oplazil prečko.

Uvod drugega polčasa je bil precej miren, v 62. minuti pa je znova streljal Črnic, a je bil Zalokar pripravljen, tako kot v 64. minuti po vnovičnem Črničevem poskusu. V 72. minuti je malce previsoko meril Kronaveter z roba kazenskega prostora.

Le dve minuti pozneje pa so Krčani kar nekako presenetljivo izenačili. Žoga se je tudi z nekaj sreče znašla pri Milanu Ristovskem približno deset metrov od gola, od tam pa je nogometaš Krškega zanesljivo zadel ljubljansko mrežo.

V 85. minuti je s 15 metrov priložnost Olimpije za novo vodstvo zapravil Kronaveter, čigar strel je Zalokar ukrotil.

Krčani bodo v 12. krogu v petek dan prej gostili Velenjčane.

* Stadion Stožice, sodniki: Jug (Tolmin), Gabrovec (Markovci) in Perger (Maribor).

* Strelca: 1:0 Lupeta (16.), 1:1 Ristovski (74.).

* Olimpija: Ivačič, Štiglec, Zarifović, Bagnack, Boakye, Tomić, Putinčanin, Črnic (od 82. Suljić), Lupeta, Kronaveter, Vombergar.

* Krško: Zalokar, Štefulj, Brekalo, Kulinitš, Hing-Glover, Ogrinec, Kovačič, Srečković, Volarič, Vukušić (od 66. Ristovski), Volaš (od 90. Vekić).

* Rumena kartona: Bagnack; Kovačič.

* Rdeči karton: /.

STA, M.Ž.