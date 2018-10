Novomeška policista rešila dojenčka

1.10.2018 | 12:30

Valerija in Boštjan sta hitro reagirala in rešila dojenčka. Na FB jima je čestitalo že več kot 500 ljudi. (Foto: FB PU Novo mesto)

Novo mesto - »Povsem običajen delovni dan v septembru je za našo kolegico Valerijo Vrhovnik in kolega Boštjana Kulovca s PP Novo mesto postal dan, ki ga ne bosta nikoli pozabila,« so zapisali na facebook strani Policijske uprave Novo mesto.

Omenjena policista sta bila namreč napotena v okolico Novega mesta, kjer naj bi opravila razgovor z občanom, ko je do njiju v šoku in objokana pritekla mlada mamica z dojenčkom v naročju. »Otrok je bil bled, močno se je tresel, potem pa zavil z očmi in obležal brez znakov življenja. Valerija je takoj ukrepala, malčka je pretreseni mamici odvzela, ga položila na odejo, preverila dihalne poti in pričela z masažo srca. Sosedom je naročila, da prinesejo mrzlo vodo, otroka je polivala in mu zbijala vročino,« so orisali dogajanje in dodali, da je v tem času kolega Boštjan reševalce poklical na pomoč, miril pretresene svojce in kolegici nudil vso pomoč pri reševanju.

Zgodba se je končala srečno: »Še pred prihodom reševalcev jima je s skupnimi močmi uspelo - malček je zadihal in odprl oči. Naslednji dan sta od hvaležnih svojcev izvedela, da je z dojenčkom vse v redu in okreva v bolnišnici.«

Da gre za vročinski krč, sta vedela oba policista, saj sta kasneje presenečeno ugotovila, da sta tako Valerijina hči kot Boštjanov sin na isti božični dan z vročinskimi krči obležala v njunih naročjih, le da so ju v njunem primeru reševali v različnih bolnišnicah.

»Valerija in Boštjan! Ponosni smo na vaju, saj sta s svojim požrtvovalnim ravnanjem storila tisto največ - rešila človeško življenje. Ja, naš poklic je resda zahteven, pa tudi lep,« so še zaključili na novomeški policijski upravi.

Kako oba pogumna policista gledala na svoje dejanje in poklic, pa podrobneje v četrtkovi tiskani izdaji Dolenjskega lista!

M. Martinović