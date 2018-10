Pol stoletja Isteničevih penin

1.10.2018 | 16:00

Janez Istenič svojo življenjsko zgodbo predstavlja tudi v knjigi. (Foto: M. L.)

Miha Istenič (Foto: M. L.)

Udeleženci, med njimi Steven Spurrier (v ospredju), so z zanimanjem spremljali slovesnost. (Foto: M. L.)

Stara vas na Bizeljskem - V družini Istenič letos praznujejo 50. obletnico začetka proizvodnje penin po klasični metodi. Potem ko so 28. septembra 1968 na Bizeljskem iz prvih sto kilogramov grozdja pridelali sto steklenic penine, neprekinjeno skoraj ves pridelek grozdja uporabijo za omenjeno vrsto vina. Jubilej je družina proslavila ob koncu tedna s številnimi gosti na svojem posestvu v Stari vasi na Bizeljskem.

Slovesnost so začeli s himno Penine Istenič, ki jo je napisal in uglasbil Vilko Urek in ki so jo zapeli učenci osnovne šole Bizeljsko Manca Mihelin, Vita Stermecki, Ana Travnikar in Sian Dobravc Škof.

Isteničevo podjetje ima deset hektarov lastnih vinogradov. Letno napolni 130.000 steklenic vina, kot je v pozdravnem nagovoru med drugim povedal Janez Istenič, ustanovitelj družinskega podjetja.

»Blagovna znamka Istenič ste vsi vi, ki ste danes tukaj,« je udeležencem rekel Miha Istenič, direktor podjetja.

Janezu Isteniču in družini so na slovesnosti izrekli vrsto čestitk. Tako je med drugim brežiški župan Ivan Molan podelil županovo plaketo, predsednica krajevne skupnosti Bizeljsko Matejka Kmetič, je Isteničevim podelila plaketo krajevne skupnosti, izjemno občutena je o Isteniču kot človeku in poslovnežu govoril Lojze Kunej predsednik društva za promocijo in razvoj izdelkov trapistovske dediščine Gabriel Giraud; to društvo je po Kunejevih besedah Janezu Isteniču podelila naziv častni član. Zbrane je nagovoril tudi Steven Spurrier iz Velike Britanije, ki velja za svetovno avtoriteto na področju vinarstva. Spomine na Isteničeva študentska leta je obudila zaslužna profesorica dr. Slavica Šikovec.

Na prireditvi, kjer je spored vodila Suzana Vahtarić, so tudi predstavili knjigo, ki Janeza Isteniča predstavlja kot nekdanjega vrhunskega športnika, nogometnega vratarja jugoslovanske reprezentance, in sedanjega svetovno znanega vinarja. Avtor knjige je Marjan Fortin.



