Mokronožan Tilen Meglič z medaljo odličnosti

1.10.2018 | 13:45

Tilen Meglič

Sodnik v mizarstvu Mihael Gorše iz ŠC Novo mesto skupaj s predstavnikom glavnega sponzorja podjetja Festo

Budimpešta - V Budimpešti na Madžarskem se je v petek zaključilo evropsko tekmovanje v poklicnih spretnostih EuroSkills 2018. Letošnje tekmovanje je potekalo v 35 panogah, udeležilo pa se ga je preko petsto tekmovalcev iz 28 držav. Slovensko ekipo je zastopalo dvanajst tekmovalcev v desetih panogah - aranžerstvu, cvetličarstvu, kamnoseštvu, mehatroniki, pohištvenem in stavbnem mizarstvu, informatiki, slikopleskarstvu, kuharstvu in strežbi.

Slovenska ekipa je prejela štiri medalje za odličnost, in sicer Tilen Meglič iz Mokronoga v panogi kamnoseštvo, Brigita Klinar v panogi cvetličarstvo, Gašper Rjavec v kuharstvu in Emin Tiganj v panogi strežba, ki je prejel tudi naslov Best of nation.

Bronasto medaljo sta v panogi informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) osvojila Žiga Simončič in Martin Dagarin. Lesarsko ekipo pa sta letos sestavljala Jaka Kožuh iz Šolskega centra Škofja Loka in Tadej Kalajžič iz Šolskega centra Slovenj Gradec, ki pa nista ponovila izvrstnih uspehov novomeških kolegov iz prejšnjih tekmovanj.

Besedilo in fotografije: S. Mirtič

