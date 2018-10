Kolesar umrl, kolesarka pa poškodovana

1.10.2018 | 14:45

Poročali smo že, da je včeraj v prometni nesreči, ki se je nekaj pred 18. uro zgodila na regionalni cesti med Novim mestom in Karteljevim, umrl kolesar, s Policijske uprave Novo mesto, pa so danes sporočili podrobnosti o nesreči. Policisti, ki so opravili ogled, so ugotovili, da je 47-letni voznik osebnega avtomobila vozil iz smeri Novega mesta proti Karteljevem po klancu navzgor. V križišču z lokalno cesto za smer Brinje je z vozilom zapeljal levo v trenutku, ko je iz nasprotne smeri po svojem smernem vozišču po klancu navzdol pravilno pripeljal 57-letni kolesar. Prišlo je do silovitega trčenja, hudo poškodovan kolesar pa je obležal ob robu vozišča. Reševalci so ga odpeljali v bolnišnico, kjer je zaradi hudih poškodb čez nekaj ur umrl.

Izsiljeval prednost in trčil v kolesarko

Novomeške policiste so v petek zvečer iz bolnišnice obvestili, da oskrbujejo lažje poškodovano žensko, ki naj bi bila udeležena v prometni nesreči v Šmihelu. Policisti so ugotovili, da je prometno nesrečo povzročil 68-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi izsiljevanja prednosti trčil v 43-letno kolesarko. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog.

Pijan, brez odsevnih teles hodil po cesti

V petek okoli 21. ure so bili policisti obveščeni o prometni nesreči pri Pogancih na cesti Novo mesto - Metlika. Ugotovili so, da je 23-letna voznica osebnega avtomobila opazila pešca, ki je na slabše preglednem delu vozišča hodil po prometnem pasu, oblečen pa je bil v temna oblačila in ni uporabljal odsevnih teles. Voznica je v izogib trčenju zapeljala na nasprotno smerno vozišče, vendar je kljub temu s stranskim ogledalom trčila v pešca. 62-letni pešec, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,93 miligramov alkohola, je odklonil zdravniško pomoč. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog.

Mopedist trčil v avtomobil

Kakšno uro kasneje pa se je prometna nesreča zgodila v Češnjevku na območju Trebnjega. Policisti so ugotovili, da je 41-letni voznik mopeda zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil, ki ga je vozila 43-letna voznica. Huje poškodovanega voznika mopeda so reševalci odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da med vožnjo ni uporabljal varnostne čelade, vozil je tehnično neizpraven moped, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,30 miligramov alkohola.

Pijan izgubil oblast nad motorjem

Sevniški policisti so bili včeraj nekaj po 19. uri obveščeni o padcu motorista v okolici Sevnice. Ugotovili so, da je 25-letni motorist vozil kros motor po lokalni cesti. Zaradi neprilagojene hitrosti je izgubil oblast nad motorjem, zapeljal s ceste, padel in se lažje poškodoval. Motorist, ki so ga oskrbeli v brežiški bolnišnici, je imel v litru izdihanega zraka 1,16 miligramov alkohola.

Vozil pod vplivom alkohola

Črnomaljski policisti so v petek popoldne v Črnomlju ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 44-letni kršitelj je opravljanje preizkusa odklonil, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. O kršitvi bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vlomil v skladišče

V noči na petek je v Novem mestu nekdo vlomil v skladišče podjetja in odnesel električno ročno orodje in električne vodnike. Škode je za okoli 2000 evrov.

Vlomil v avtomobil

V Novem mestu je v noči na soboto nekdo na dvorišču stanovanjske hiše vlomil v avtomobil in odnesel dva baterijska vrtalnika. Škode je za okoli 2500 evrov.

Na Obrežju zasegli ukraden Renault scenic

Na Mejni prehod za mednarodni cestni promet Obrežje je v petek popoldne pripeljal voznik osebnega avtomobila Renault scenic, italijanskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled vozila. Zaradi suma, da je bilo vozilo ukradeno, so opravili dodatna preverjanja pri italijanskih varnostnih organih. Ti so poklicali lastnika, ki je šele po njihovem preverjanju ugotovil, da mu je nekdo ukradel avtomobil. Vozniku in sopotniku, 34-letnemu in 33-letnemu državljanu Srbije, so policisti PMP Obrežje odvzeli prostost in ju pridržali. Avtomobil so zasegli in o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

30 tujcev nezakonito čez mejo

Policisti so od petka do danes pri opravljanju nalog varovanja državne meje na območju krajev Preloka. Vinica, Vukovci, Zapudje, Dalnje Njive in Slogonsko izsledili in prijeli 30 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci, državljani Pakistana, Iraka, Afganistana, Sirije, Alžirije, Libije in Tunizije še niso zaključeni.

M. Ž.