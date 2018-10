Odprli prenovljeno lekarno

1.10.2018 | 18:00

Danes so slovesno odprli prenovljeno lekarno v Mokronogu.

Alenka Gorenc, lekarniška delavka, in vodja lekarniške podružnice v Mokronogu Marjetka Camloh.

Predsednik Lekarniške zbornice Slovenija Miran Golub

Mokronog - Danes dopoldan so odprli prenovljeno podružnično lekarno v Mokronogu, ki je del mreže Dolenjskih lekarn. Prenove so se lotili poleti, ko je bila na dopustu tamkajšnja zdravnica, je povedala direktorica Dolenjskih lekarn Miroslava Abazović, investicija pa je znašala okoli 150.000 evrov.

Lekarno so znotraj v celoti prenovili. »Pridobili smo še nekaj kvadratnih metrov prostora, tako da smo preuredili magistralno recepturo in ostale pomembne prostore za lekarno, predvsem pa smo pridobili nekaj več prostora za material,« je povedala Abazovićeva. V svojem govoru pred prerezom traku je dodala, da je se Mokronog že pred drugo svetovno vojno ponašal z lekarno. V današnje prostore se je skupaj z zdravstveno postajo preselila leta 1981. Po besedah direktorice so se pred obnovo bali, da bodo iz prikupne lokalne lekarne, naredili preveč moderno, ki ne bi sodila v ta prostor. A strah je bil povsem odveč.

V mokronoški lekarni že dolgo časa dela Marjetka Camloh, ki pravi, da bodo prenovljeni prostori precejšnja pridobitev zanje. »Bistveno je, da smo od Zdravstvenega doma Trebnje, ki ima poleg zdravstveno postajo, pridobili še en prostor, kajti lekarna je bila premajhna. Za paciente se ni veliko spremenilo, za nas pa bo nekoliko lažje,« je dejala vodja lekarniške podružnice v Mokronogu.

Župan občine Mokronog-Trebelno Anton Maver je pohvalil Dolenjske lekarne, da lepo skrbijo, da so tudi na tem delu Slovenije ljudje opremljeni z lekarniško dejavnostjo. Dodal je še, da so jim vzeli že matični urad, policijsko postajo, bili so poskusi, da bi ostali tudi brez pošte, a so jo uspeli zadržati. »Lekarne pa ne damo. To je bil naš trden sklep že pred časom, zato smo še posebej veseli, da se je zbralo toliko volje, moči in sredstev, da je ostala v tem prostoru,« je zadovoljen župan.

Slovesnosti se je udeležil tudi predsednik Lekarniške zbornice Slovenija Miran Golub, ki je poudaril, da so najsodobnejše lekarne, kot je ta v Mokronogu, opremljene z vrhunsko opremo. »S tem Slovenijo postavlja na višjo raven same ponudbe lekarniških storitev,« je povedal in dodala, da lekarne v koraku s časom sledijo napredku četrte industrijske revolucije. Po njegovih besedah je prednost velikega tehnološkega napredka, da farmacevtom omogoča več časa za osebni stik s pacienti.

Besedilo in fotografije: R. N.

