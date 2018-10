Trčili trije avti, eden pristal v hiši

1.10.2018 | 20:15

Ilustrativna fotografija

Ob 6.47 so se na Ljubljanski cesti v Novem mestu zaletela tri osebna vozila. Eno od vozil se je zaletelo v stanovanjsko hišo, osebo, ki je ostala ukleščena v njem, pa so s tehničnim posegom rešili gasilci GRC Novo mesto. Posredovali so tudi reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto in eno poškodovano osebo odpeljali v SB Novo mesto.