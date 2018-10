Od ponedeljka spet v šolski telovadnici

2.10.2018 | 09:05

OŠ Dragottina Ketteja (Foto: MONM)

Novo mesto - Na osnovni šoli Dragotina Ketteja v Novem mestu so končali s prenovo telovadnice, ki bo učencem spet na voljo od začetka prihodnjega tedna.

Kot so sporočili z mestne občine Novo mesto so zamenjali parket ter obnovili garderobe in sanitarije. Vrednost opravljenih del, ki jih je izvedlo podjetje Modro, znaša dobrih 118.000 evrov.

Osnovna šola Dragotina Ketteja je lani sicer doživela tudi temeljito energetsko sanacijo, v sklopu katere so izolirali pročelje in strop neogrevanega podstrešja, zamenjali streho, stavbno pohištvo in potratno razsvetljavo ter vgradili toplotne črpalke.

B. B.