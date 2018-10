V hiši našli mrtvo osebo

2.10.2018 | 07:00

Včeraj ob 18.50 uri so v Ledeči vasi, občina Šentjernej, gasilci PGD Šentjernej s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjske hiše in omogočili vstop policistom in reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto. V hiši so našli mrtvo osebo.

Ob 17.21 so na Prešernovi ulici v Sevnici, občina Sevnica, gasilci PGD Sevnica s tehničnim posegom iz poslovnih prostorov odstranili osje gnezdo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 7.00 do 10.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BEREČA VAS;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRAST PRI JUGORJU, izvod Gostilna-Vrtača.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 10.00 do 14.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VERDUN PRI URŠNIH SELIH.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7.30 do 12.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRONOVO;

- od 10.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VELIKE POLJANE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica med 8. in 14. uro na območju TP Račica in Vrhovo, med 8.30 in 14. uro na območju TP Drožanje in med 12. in 13.30 uro na območju TP Sevnica Klavniška.

M. K.