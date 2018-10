Po avtocesti v nasprotno smer, kazen: delo v splošno korist in 10 mesecev brez izpita

2.10.2018 | 12:20

Milko Oravec z odvetnikom Jurijem Grosom (Foto: J. A.)

Novo mesto, Trebnje - Decembra lani se je na avtocesti pri Trebnjem zgodila prometna nesreča, ker je 50-letni Milko Oravec, sicer državljan Srbije, ki začasno živi v Trebnjem, s svojim pasatom po avtocesti vozil v nasprotno smer.

Takrat je Policijska uprava Novo mesto poročala, da je voznik 22. decembra 2017 nekaj pred 23. uro zapeljal na avtocesto in začel voziti v napačno smer proti Ljubljani. »Po približno 500 metrih je vanj trčil voznik avtomobila iz Makedonije, ki je z družino potoval proti Obrežju. Oba voznika sta se v trku poškodovala, v bolnišnico pa so odpeljali tudi sopotnike iz makedonskega vozila, voznikovo soprogo z dvema mladoletnima otrokoma, ki pa k sreči niso bili poškodovani. Odrejeni preizkus alkoholiziranosti je pri povzročitelju pokazal 0,83 mg/l alkohol v izdihanem zraku.« Vozniško dovoljenje so mu policisti zasegli, prav tako avtomobil. Zaradi suma kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu so ga še kazensko ovadili.

Tožilstvo je spisalo obtožnico, ki mu očita kaznivo dejanje nevarne vožnje, in zato je Oravec moral na novomeško okrožno sodišče. Tožilka Vesna Fink je prejšnji teden med predstavitvijo obtožnice med drugim povedala, da je imel voznik iz Makedonije poškodovano prsnico in golenico, dva potnika v njegovem vozilu pa sta utrpela lahke telesne poškodbe.

Na območju PU Novo mesto so letos na avtocesti zabeležili 10 primerov vožnje v nasprotno smer.

Konec avgusta je Oravec s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde in se dogovoril za kazen eno leto zapora, ki se nadomesti s 730 urami dela v splošno korist (opraviti jih mora v dveh letih). Doletela ga je še stranska kazen – prepoved vožnje motornih vozil B kategorije za 10 mesecev, pri čemer so všteli tudi čas začasnega odvzema vozniškega dovoljenja od 22. decembra lani.

Imel je naporen teden

Oravec, ki je v Slovenijo prišel zato, da lahko preživlja družino v Srbiji, se je prvič v življenju znašel na sodišču, nikoli še ni naredil nobenega prekrška. »Žal mi je, rad bi se opravičil tem ljudem. Tega nisem mogel narediti osebno, ker jih nisem več videl,« je rekel sodnici Betki Šimc, ki je pri izreku kazni sledila sporazumu, ni pa upoštevala predloga njegovega odvetnika Jurija Grosa, da bi ga oprostila stroškov postopka.

Kasneje je Oravec povedal, da je usodnega večera naredil veliko napako, ko je po napornem tednu, pil alkohol. »Hotel sem prespati na črpalki, vendar mi niso dovolili in potem sem zapeljal na avtocesto v nasprotno smer. Če bi vedel, kaj se bo zgodilo, tega nikoli ne bi naredil. Še dobro, da ni bilo smrtnih žrtev.«

Sreča v nesreči

Po oceni avtorice, je imel še eno veliko srečo. Da je zadeva končala na sodišču in so ga kaznovali za kaznivo dejanje in ne za prekršek. Zakaj? Lahko bi se zgodilo, da bi trajno ostal brez izpita pa tudi njegov bančni račun bi bil precej olajšan. Namreč, če bi ga policisti ustavili še preden je zapeljal na avtocesto in povzročil nesrečo, bi napihal krepko čez mejo, ki je določena za kazen 1.200 evrov in 18 kazenskih točk, kar posledično pomeni, da bi lahko ostal brez vozniškega dovoljenja za vse kategorije vozil. Tudi zdaj, ko je stekel sodni postopek, bo skupno 10 mesecev brez izpita, a razlika je v tem, da ga bo zdaj dobil nazaj, ne da bi ga moral ponovno opravljati. Opravljanje izpita, sploh če ga potrebuješ tudi za C kategorijo, pa sploh ni poceni.

Ne gre pozabiti, da je tudi za vožnjo v nasprotno smer na avtocesti predvidena kazen 1.200 evrov in 18 kazenskih točk.

Na PU Novo mesto smo se obrnili z vprašanjem, ali voznike, ki hkrati storijo prekršek in kaznivo dejanje, lahko dvakrat kaznujejo, torej najprej policija in potem še sodišče. Predstavnica za odnose z javnostmi Alenka Drenik je pojasnila, da velja načelo »ne bis in idem«. »To prepoveduje, da bi bil storilec za kazniva ravnanja, ki izvirajo iz istega historičnega dogodka, opredeljena pa so z istimi ali bistveno enakimi dejstvi, dvakrat obravnavan, preganjan ali obsojen.«

Na tem mestu velja omeniti še eno možnost, ki jo imajo vsi tisti, ki so jim policisti zaradi prekrškov odvzeli vozniško dovoljenje. Namreč sodišče jim sme odložiti izvršitev te sankcije pod pogojem, da storilec v preizkusni dobi (šest do 24 mesecev) ne stori hujšega prekrška in če v roku, ki ga določi sodišče, izpolni določene obveznosti (kontrolni zdravstveni pregled, udeležba v rehabilitacijskem programu). Če sodišče ugotovi, da storilec v preizkusni dobi ni storil hujšega prekrška in da je izpolnil določene obveznosti, s sklepom odloči, da se izrečena sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja ne izvrši.

Janja Ambrožič