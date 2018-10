Dom kulture z novo zunanjo podobo

2.10.2018 | 10:10

Slavnostni prerez traku (Foto: G. S.)

Šentvid pri Stični - V Šentvidu pri Stični je od poletja dalje potekala energetska sanacija Doma kulture, ki je bil zgrajen leta 1926, pred dnevi pa obnovljeni dom tudi slovesno odprli. Poslej je dostopnejši gibalno oviranim osebam, dobil pa je tudi nov stranski balkon in ograjo, so sporočili iz ivanške občine.

Da sta v Šentvidu pri Stični doma petje in ples, so s svojimi kulturnimi točkami dokazali člani mlajših folklornih skupin Kulturnega društva Vidovo in združeni pevski zbori Ženskega in Moškega pevskega zbora Vidovo ter Vokalne skupine Šentviški slavčki. Poleg omenjenih kulturnih zasedb s svojimi prostori v Domu kulture domuje tudi Društvo likovnikov Ferda Vesela, so zapisali v sporočilu za javnost.

Zadovoljstvo nad prenovljenim Domom kulture je izrazil Franjo Čuček: »Kot predsedniku kulturnega društva Vidovo mi je v veliko veselje, da smo po dolgem času tudi v Šentvidu dočakali zunanjo obnovo Doma kulture. Upam in želim si, da se bomo prihodnje leto ponovno dobili tukaj na slovesnosti ob obnovi notranjosti doma.«

Dom kulture, ki je bil zgrajen pred več kot 90 leti, zadnja leta doživlja temeljito prenovo. Pred leti so obnovili streho in v celoti zamenjali kritino, nato zamenjali stavbno pohištvo, naredili hidroizolacijo severne stene, prešli na ogrevanje na lesno biomaso, letos pa, kot že rečeno, stavbo še energetsko sanirali z novo fasado. Po besedah predsednika krajevne skupnosti Vojka Urbasa, slednje prispeva ne le k boljšemu počutju uporabnikov in obiskovalcev doma, temveč tudi k lepši podobi kraja.

Župan Dušan Strnad je izpostavil, da nova pridobitev veliko pomeni za kraj Šentvid in celotno občino Ivančna Gorica. »Predvsem pa nam vsem skupaj veliko pomeni kultura, domač jezik in beseda, knjiga, ples, petje oziroma vse kar je povezano z bogatim izročilom naših prednikov. Na nas je, da s tem nadaljujemo in omogočimo delovanje številnim kulturnim društvom. V tem kulturnem domu se je zgodilo že veliko lepega. Nenazadnje ima Šentvid bogato kulturno tradicijo. Prav v naslednjem letu bomo obeležili 50. obletnico Tabora slovenskih pevskih zborov, kjer Šentvid obišče na tisoče ljubiteljev petja iz celotne Slovenije in zamejstva,« je dodal.

Prenova Doma kulture zaokrožuje podobo kraja, prav Šentvid je bil nedavno ob svetovnem dnevu turizma razglašen za najlepši kraj v občini, so še pridali na občini.

M. Ž., Foto: G. Stopar

