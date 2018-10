Leto dni po nakupu dom še vedno sameva

2.10.2018 | 19:00

Do kdaj bo prazen? (Foto: M. G.)

Sodražica - Planinski dom na Travni Gori, izjemna pohodniška, kolesarska in planinska točka na nadmorski višini 890 metrov, z 19 posteljami in s 50 skupnimi ležišči, ki je bil 30 let v lasti Gasilske zveze Slovenije, je z delom krajanov in s svojimi člani sezidalo Turistično društvo Sodražica. V njihovi lasti je bil vse do leta 1986, ko so ga brezplačno, takšen je bil predlog občinske oblasti, prenesli na Gasilsko zvezo Slovenije.

Dogovor je bil, da bi ga ta temeljito prenovila in zgradila učni center za svoje potrebe, kar pa se ni uresničilo. Žal je v tridesetih letih samo zahtevala nove pogoje najema, pri tem pa ni bila pripravljena vlagati v nujno posodobitev načete stavbe in okolice. Sredi lanskega poletja jo je zapustil zadnji najemnik, Gasilska zveza pa ga je prodala, in sicer zasebniku iz Moldavije, menda za 150 tisoč evrov, čeprav so pristojni večkrat občini Sodražica zagotavljali, da bo dom po sprejemljivi ceni vendarle vrnjen lokalni skupnosti.

»Žal njeni najvišji organi, ko je prišla na vrsto prodaja, niso držali besede in so za stavbo zahtevali veliko več, kot lahko ta čas ponudi občina,« poudarja župan Blaž Milavec. Novi lastnik doma, ki ima sicer stalno prebivališče v Sodražici, je sredi poletja lani razkril načrt vnovičnega zagona gostinsko-turistične dejavnosti, seveda ob temeljiti prenovi stavbe. Pa se je zataknilo. Milavca je namreč seznanil, »da ima določene težave v njegovi državi zaradi prebivanja pri nas«.

Sodraški župan dvomi, da se bo projekt obnove doma nadaljeval, umik lastnika pa bi pomenil, da se žalostna zgoda te lične postojanke, ki je bila oblegana tudi v zimskemu času, nadaljuje. A ne glede na njeno usodo, dodaja Milavec, ima občina svoje načrte obuditve turistične dejavnosti na območju Travne Gore. »Iščemo alternative, ki niso vezane na ta objekt, in sicer v okviru novega prostorskega načrta. Tam načrtujemo umestitev drugega turističnega objekta, da bi to območje nazadnje za vedno oživeli.«

Spomnimo, da je leta 2003 terapevtska skupnost UP iz Ljubljane ob privolitvi Gasilske zveze Slovenije nameravala dom delno obnoviti za svoje potrebe, a so temu občina in krajani nasprotovali. Je bila takrat zamujena priložnost?

Članek je objavljen v aktualni številki Dolenjskega lista.

Milan Glavonjić