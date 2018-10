Začelo se je jesensko cepljenje lisic proti steklini

2.10.2018 | 17:00

Slika je ilustrativna (Foto: Arhiv DL)

Ljubljana - Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v nedeljo začela jesensko akcijo cepljenja lisic proti steklini. Akcija bo trajala predvidoma do 15. novembra, je poročala STA.

Polaganje vab s cepivom bodo izvedli v 50-kilometrskem pasu ob meji s Hrvaško s pomočjo posebej prirejenih letal z višine 300 metrov. Ta bodo poletela z letališč Brnik, Murska Sobota, Portorož in Novo mesto, po potrebi pa bodo vključena tudi letališča v Slovenj Gradcu, Celju in Divači.

Uprava opozarja, da se vab ne sme dotikati. Če vsebina vabe vseeno pride v stik s sluznico ali svežo rano, je treba to mesto dobro sprati in umiti z milom ter nemudoma obiskati najbližjo antirabično ambulanto. Če kdo najde vabo na dvorišču ali vrtu, naj jo prime z vrečko in odvrže v smeti, so navedli.

Uprava cepljenje lisic proti steklini sicer izvaja dvakrat letno – spomladi v maju in juniju ter jeseni v oktobru in novembru. V vsaki akciji položijo približno 380.000 vab.

Peroralno cepljenje lisic proti steklini predstavlja edino učinkovito metodo zatiranja stekline pri divjih živalih. Glavni namen cepljenja je varovanje zdravja in življenj ljudi pred to boleznijo, zaradi katere vsako leto po svetu umre več kot 55.000 ljudi, večinoma otrok, na svoji spletni strani navaja uprava.

Začetek jesenske akcije sovpada z 28. septembrom - svetovnim dnem boja proti steklini. Letošnje geslo je Steklina: Deli sporočilo. Reši življenje. To sporočilo poudarja pomembnost izobraževanja in ozaveščanja za preprečevanje stekline in zavezanost za izpolnitev ciljev do leta 2030 - pomembnosti cepljenja psov proti steklini, obravnave ugriznih ran ter izobraževanja predvsem otrok o preprečevanju ugrizov psov.

V Sloveniji smo z uvedbo obveznega cepljenja psov proti steklini po drugi svetovni vojni izkoreninili urbano oz. mestno obliko stekline, ki je sicer v svetu odgovorna za največ žrtev med ljudmi. V državi smo izkoreninili tudi silvatično oz. gozdno obliko stekline, ki jo prenašajo predvsem lisice, so pojasnili v upravi.

Slovenija je leta 2016 z izpolnjevanjem pogojev Svetovne organizacije za zdravje živali (OIE) postala dežela brez stekline. Zadnji primer stekline so v državi ugotovili januarja 2013.

Kljub uspešnemu boju proti steklini pa ne smemo zaspati na lovorikah, poudarjajo v upravi RS za varno hrano in dodajajo, da sta izvajanje preventivnih ukrepov, kot so cepljenje psov in lisic, ter visoka raven ozaveščenosti nujna za ohranjanje ugodne epizootiološke situacije.

M. Ž., STA