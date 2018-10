Vnovično vzorčenje voda zaradi nesaniranega pogorišča

2.10.2018 | 13:30

Ožgane odpadke so je od daleč minister Jure Leben ogledal v spremstvu straškega župana Dušana Krštinca, predstavnika civilne pobude Zalog-Loke Franca Pluta in glavne okoljske inšpektorice Dragice Hržica. (Foto: M. M., arhiv DL)

Straža - V Zalogu pri Straži so zaradi nesaniranega pogorišča nekdanje podružnice družbe Ekosistemi izvedli vnovično vzorčenje voda. Tega je po nedavnem obisku v Zalogu zahteval minister za okolje in prostor Jure Leben, ker želi, da so država in lokalni prebivalci do sanacije pogorišča natančno seznanjeni o kakovosti tal in voda na vplivnem območju požara, je poročala STA.

Vzorčenje je včeraj izvedla Agencija RS za okolje, pri čemer je sodeloval državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor Simon Zajc. Ta je poudaril, da ministrstvo razume skrb lokalnega prebivalstva glede onesnaženosti tal in voda v okolici, zato sta pri monitoringu sodelovala tudi predstavnika lokalne civilne iniciative in Občine Straža. »Ena izmed ključnih nalog novega vodstva ministrstva je namreč povrnitev zaupanja krajanov v ministrstvo za okolje in prostor ter strokovne institucije in izboljšanje komunikacije z vsemi vpletenimi,« je še dejal Zajc.

Minister Leben je namreč za cilj svojega prvega ministrskega terenskega obiska pred skoraj dvema tednoma izbral prav lani pogorelo podružnico celjskega podjetja Ekosistemi. Ker sanacija pogorišča od konca preteklega leta stoji, je tedaj napovedal odločne ukrepe.

M. Ž.