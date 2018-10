Prvi diplomiranci posavske šole za župane

2.10.2018 | 14:35

Udeleženci posavske šole za župane

Krško - Regionalna stičišča nevladnih organizacij so dobra dva tedna pred začetkom volilne kampanje za lokalne volitve po vsej Sloveniji organizirala Šole za župane, katerih cilj je okrepiti dialog med politiko in civilno družbo.

Posavsko šolo je v Krškem v ponedeljek organiziral brežiški zavod Dobra družba, poleg predstavnikov nevladnih organizacij in javnih zavodov pa se je dveurnega posveta udeležilo šest kandidatov za župane in občinske svete (Franjo Debelak, Srečko Ocvirk, Aljoša Rovan, Matija Kolarič, Božidar Resnik in Katja Čanžar).

Kot nam je po koncu šole – udeležencem so na koncu podelili tudi diplome – povedala direktorica Dobre družbe Andreja Pavlin, so kandidate najbolj zanimali predavanje na temo participatornega proračuna in z njim povezane težave, pogovarjali pa so se tudi o drugih izzivih, ki so jih organizatorji šole identificirali na predhodnih pogovorih s posavskimi občinskimi upravami, z javnimi zavodi in nevladnimi organizacijami. To so predvsem lokalna identiteta, izzivi življenja na podeželju, težave starejše populacije in vključevanje občanov v življenje lokalne skupnosti.

B. Blaić