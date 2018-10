Na Mirni neznanci oropali banko

2.10.2018 | 21:35

Mirna - Novomeški policisti preiskujejo kaznivo dejanje s področja premoženjske kriminalitete na Mirni, so potrdili na Policijski upravi Novo mesto. Po poročanju portala 24ur.com so neznanci okoli 17. ure oropali poslovalnico banke. Na policiji so potrdili, da v dogodku ni bil nihče poškodovan.

Aktivnosti za izsleditev storilcev še potekajo, dodatne informacije pa bodo po podatkih PU Novo mesto na voljo jutri.

STA