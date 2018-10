Misijonar Tone Kerin že 34 let pomaga na Madagaskarju

3.10.2018 | 08:00

Ena od malgaških vasi, na levi pa cerkvica, ki jo je ob pomoči darežljivih ljudi zgradil naš misijonar.

Straža pri Krškem - Tone Kerin iz Straže pri Krškem je že 34 let, odkar opravlja duhovniško službo, misijonar na Madagaskarju. Tam je življenje ne le čisto drugačno kot pri nas, ampak mnogo težje.

Tone Kerin (Foto: L. M.)

Malgaši živijo v veliki revščini. Zato je poslanstvo Toneta Kerina in še mnogih drugih slovenskih misijonarjev, ki že leta v tej oddaljeni afriški deželi zagnano pomagajo ljudem pri boljšem in vrednejšem življenju, izobraževanju in sploh razvoju, neprecenljivo. Misijonar Tone Kerin je v južnem delu Madgaskarja, kjer je deloval v različnih župnijah, do zdaj zgradil že 32 šol, 26 cerkva in nič koliko kilometrov cest. Dostop do teh krajev je največkrat nemogoč, cest ni, so le kolovozi in Tone mora pogosto do svojih Malgašev hoditi peš tudi po 70 kilometrov daleč.

Neverjetna darežljivost Slovencev

Malgaški otroci v šoli - naši misijonarji, tudi Kerin, so nepogrešljivi pri izobraževanju, zato pridno gradijo tudi šole.

To so ceste na Madagaskarju, če bi se jim sploh lahko tako reklo!

Brez darežljivosti Slovencev, ki radi prispevajo za misijone, slovenski misijonarji ne bi bili tako uspešni.

»Slovenci, preprosti kristjani, so izredno dobri ljudje, vedno pomagajo, ravno tako nekatere župnije, in brez teh prispevkov v misijonih ne bi mogli toliko narediti. Ko sem na dopustu, ne lenarim, ampak ljudem razložim svoje načrte in nazaj vedno pridem z denarjem. V 34 letih sem tako naredil že 32 šol in 26 cerkva. Za šole pa prispevki pridejo s Trikraljevsko akcijo. Pomagala so mi že tudi podjetja, vsem iskrena hvala,« pravi Tone Keri in dodaja, da je odziv Slovencev res čudovit, »največ od vseh dajejo za misijone in za razliko od drugih misijonarjev mi res lahko veliko naredimo. Del škofije, ki smo jo prevzeli Slovenci, je najbolj razvit.«

Duhovnik Tone Kerin med prvoobhajanci

Zdaj v načrtu igrišče za mlade

Seveda pa misijonar Tone Kerin tudi tokrat v Sloveniji ni le na dopustu, ampak spet nabira denar za Madagaskar. »Poleg šole bomo naredili še igrišče oz. športni center za vso vas. Mladine je ogromno, nimajo kaj početi in treba jih je zaposliti in jim nekaj ponuditi, da jim po glavni ne hodijo neumnosti,« pove naš misijonar, ki ga že vleče nazaj. »Tu pogrešam pravzaprav vse, župnijsko življenje na Madagaskarju, delo, prijatelje. Tam pa morda pogrešam kdaj kak kozarec cvička (ha,ha, ha),« se nasmeje naš sogovornik.

Ob tokratnem obisku domovine misijonar Tone Kerin v pogovoru za naš časopis razkriva zanimivosti o svojem delu, podvomi pa tudi v smiselnost dosedanje vrste pomoči razvitega sveta Afriki ter o množičnih selitvah migrantov v njim čisto tuj svet.

Več torej v intervjuju v aktualni številki Dolenjskega lista.

L. Markelj, foto: T. Kerin

