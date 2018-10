Onemogočen prehod mimo avtobusne postaje

3.10.2018 | 09:00

Novo mesto - V prejšnjem tednu se je začela napovedana prenova ceste na Drski, in sicer od križišča s Šegovo pri Mercatorjevi trgovini do konca slepe ulice pri železniški progi oz. avtobusni postaji. Dela trenutno potekajo v spodnjem delu tega odseka, in sicer v skupni dolžini približno 320 metrov.

»Dela zajemajo izgradnjo pločnika, javne razsvetljave, komunalne infrastrukture in sanacijo cestišča ter potekajo tudi na pešpoti, ki jo pogosto uporabljajo dijaki Šolskega centra Novo mesto. Dijaki naj zaradi izvedbe del za šolsko pot uporabijo urejen pločnik v smeri Šmihelske ceste,« so ob tem opozorili z novomeške občine. Prehod z avtobusne postaje namreč v tem času ni mogoč.

Po prenovi ceste, ki naj bi se zaključila do konca leta, bo polovica površine predvidena za motorni promet in druga polovica za pešce ter kolesarje, eden najbolj izpostavljenih delov Drske pa bo tako varnejši za dnevne migracije pretežno dijakov in študentov Šolskega centra.

M. M.

38s nazaj Oceni neevedni Zelo ste hitri pri obveščanju!,jest sm pa že v petek mogu nardit 500m daljšo klobaso!