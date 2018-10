Danes brez elektrike

3.10.2018 | 07:00

Včeraj ob 17.55 uri so v Dolenjem Leskovcu, občina Krško, gasilci PGE Krško odstranili sršenje gnezdo iz ostrešja gospodarskega objekta.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. VRHPOLJE;

- od 10:30 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEJMIŠČE ŠENTJERNEJ .

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LISEC, TP LISEC 2 in TP LISEC 3.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 9:00 do 11:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA SEMIČ .

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Podvrh, Trnovec, Komorivec, Pusti vrh, Priklence, Selce, Poklek, Krajna brda in Krajna brda 2 med 8:20 in 14:00 uro, na območju TP Boštanj med 7:30 in 10:00 uro in na območju TP Dolenji Boštanj med 10:30 in 13:00 uro; na področju nadzorništva Brežice na območju TP Podvinje izvod Podvinje levo med 13:00 in 15:00 uro; na področju nadzorništva Krško okolica pa na območju TP Kališovec, Zgornja Blanca, Marisove loze, Ložice in Stranje med 8:20 in 14:00 uro.

M. K.