Zelenje v občinska središča

3.10.2018 | 11:15

Skrbnica projekta Janja Jordan s krške občine ob nastajajočem parku pri občini, ki ga urejajo v sklopu projekta ReviZen. (Foto: B. B.)

Krško - Ob svetovnem dnevu turizma so v Krškem prejšnji teden predstavili regijski projekt ReviZen – zelena doživetja Posavja, ki obsega ozelenitev posameznih urbanih območij v Krškem, Sevnici, Kostanjevici na Krki, Radečah in Bistrici ob Sotli. Kot pravi Ksenja Kragl s Centra za podjetništvo in turizem Krško, projekt povezuje naravno in kulturno dediščino posameznega mesta ali kraja in tako nadgrajuje turistično znamko Posavje, polno priložnosti.

V občini Krško, ki je vodilni partner 204.000 evrov vrednega projekta, ki sta ga z 80-odst. sofinanciranjem podprla Evropski sklad za regionalni razvoj in Republika Slovenija, bodo na območju starega mestnega jedra z različnimi zasaditvami in novo urbano opremo tako poskrbeli za revitalizacijo petih območij. Kot je povedal krški župan Miran Stanko, bodo s pomočjo državnih in evropskih sredstev uredili manjši park pri občini in območje pri igriščih na Šajspohu, na novo bodo zasadili zelenje vzdolž poti pri slaščičarni Jagoda, uredili bodo t. i. žepni park pri Hiši narave, pa tudi rastlinjak. Na posameznih točkah po mestu bodo v povezavi z urejenimi površinami in kulturnimi znamenitostmi oblikovali nove interpretacijske točke, npr. geolokacijske igre in podobno. Skupna vrednost ureditev v Krškem znaša dobrih 86.000 evrov.

Kot je povedala direktorica KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek, bodo v Sevnici v sklopu projekta izdelali upravljavski načrt za grajski park s stoletnimi drevesi in gozdnato severno pobočje grajskega hriba, kjer bo svoj prostor dobila učna pot Gozd je kultura. Obiskovalce nameravajo pritegniti z urejeno infrastrukturo in didaktičnimi igrali, pomemben del projekta pa bodo tudi usposobljeni vodniki oz. interpretatorji narave. Vrednost sevniškega dela projekta znaša 41.000 evrov.

V Radečah bodo v sklopu projekta ozelenili prostor pred domom kulture, del tržnice in stari železni most čez Savo, ki bo imel po besedah župana Tomaža Režuna tudi lasten zalivalni sistem. Vrednost radeških ureditev znaša okrog 10.000 evrov.

V občini Kostanjevici na Krki so po besedah direktorja Galerije Božidar Jakac Gorana Milovanovića v prvi fazi projekta že izvedli zasaditve na območju galerije, predvsem pa se bodo posvetili ureditvi Forme vive, kjer že poteka označevanje skulptur, tako v mestnem jedru kot v parku. Kot je dodal kostanjeviški župan Ladko Petretič, bodo v nadaljevanju uredili tudi t. i. prireditveni otok, ki ga je občina nedavno odkupila od novomeške škofije. Predvidena je postavitev otroškega igrišča in urbane opreme. Kostanjeviški del projekta je ocenjen na 50.000 evrov.

V Bistrici ob Sotli so v poletnih mesecih sistematično odstranjevali tujerodne invazivne rastlinske vrste, predvsem ambrozijo. V nadaljevanju se nameravajo lotiti ozelenitve kraja, nabavili pa so tudi že opremo za senzorično igrišče, ga uredili in pripravili za uporabo.

Boris Blaić