Na Mirni poskus ropa banke, osumljenec še pred prihodom policistov pobegnil

3.10.2018 | 10:05

Poslovalnica NLB na Mirni (Foto: R. N.)

Mirna - Poročali smo o včerajšnjem poskusu ropu banke na Mirni, predstavnica za odnose z javnostmi na Policijski upravi Novo mesto Alenka Drenik pa je pravkar sporočila še nekaj podrobnosti: "Ob 16.50 smo bili obveščeni, da naj bi neznanec poskušal oropati bančno ustanovo na Mirni. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih kriminalistov in policistov je v prostore banke vstopil moški, visok okoli 180 cm močnejše postave, oblečen v siva športna oblačila, na glavi je imel kapo. Od uslužbenke banke je zahteval, da mu izroči denar, v roki pa je držal predmet, podoben pištoli. Uslužbenka mu denarja ni izročila, še pred prihodom policistom pa je osumljenec poskusa ropa pobegnil. V dogodku ni bil nihče poškodovan."

Policisti in kriminalisti nadaljujejo s preiskavo in aktivnostmi za izsleditev storilca.

Spomnimo, da so rop banke so na Mirni spomladi sicer načrtovali roparji bank v Straži in Vipavi. Dva od njih so prijeli, eden pa se jim je izmuznil. Tedaj je šlo za državljane Bosne in Hercegovine.

M. Ž.