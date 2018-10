Na protezo čakati več let?; Država pripravljena na val migrantov?

3.10.2018 | 17:30

V ospredje smo tokrat postavili dolge čakalne vrste, ki so problem v našem javnem zdravstvu, med drugim tudi v zobozdravstvu, še zlasti pa pri zobni protetiki. Na protezo ali drug zobnoprotetični nadomestek boste lahko čakali več let, samoplačniške storitve pa lahko vašo denarnico oklestijo tudi za nekaj tisoč evrov, kar pomeni, da si jih večina ne more privoščiti. Podrobnosti preberite v sveže tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Na povabilo črnomaljske županje Mojce Čemas Stjepanovič so se prejšnji teden v Črnomlju mudili minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in predstavniki policije. Minister je spet zagotovil, da država situacijo obvladuje in ima pripravljene ukrepe, če bi se dotok migrantov s Hrvaškega povečal. Medtem pa so črnomaljsko občino doslej utopljenci stali skoraj 5.900 evrov.

Družbo FS Prevozi iz Žužemberka, katere lastnik je bil tamkajšnji župan Franc Škufca, zdaj pa je v njej uradno zaposlen kot komercialist, je najprej novomeško okrožno sodišče spoznalo za odgovorno preslepitve pri pridobivanju ugodnosti, potem se je podjetje na sodbo pritožilo in zdaj so podobno sodbo, ki je že pravnomočna, spisali še na Višjem sodišču v Ljubljani. Več boste lahko prebrali v tiskani izdaji Dolenjskega lista, kjer seveda poročamo tudi o svetlejših plateh življenja - veliko podrobnosti o junaških policistih, ki sta rešila malčka z vročinskimi krči, in o tem, kako so se na mirnopeški osnovni šoli spomnili rojaka Toneta Pavčka, njegovega sina Marka in kaj je ob tem povedala Saša Pavček.

