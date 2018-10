Znani dobitniki občinskih priznanj

3.10.2018 | 12:20

Ribnica - V sejni sobi Občine Ribnica je sinoči potekala 12. izredna seja ribniškega občinskega sveta. Svetniki so po skrajšanem postopku sprejeli odlok o razglasitvi cerkve sv. Jurija – Ortnek za kulturni spomenik lokalnega pomena, seznanili so se s poročilom o izvrševanju proračuna občine Ribnica v prvi polovici letošnjega leta in sprejeli sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Ribnica, sklic izredne seje pa sta po obrazložitvi župana Jožeta Levstka narekovala tudi potreba po imenovanju nadomestnega člana v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Ribnica in nujnost sprejema sklepa o podelitvi priznanj in nagrad občine Ribnica za leto 2018. Te bodo podelili na slavnostni seji občinskega sveta ob prazniku Občine Ribnica 22. oktobra.

Po uvodni obrazložitvi Nevenke Turk Kraljič iz občinske uprave so svetniki brez razprave po skrajšanem postopku soglasno sprejeli odlok o razglasitvi cerkve sv. Jurija – Ortnek za kulturni spomenik lokalnega pomena. Kot je povedala Turk Kraljičeva, so bile prve strokovne podlage za razglasitev cerkve sv. Jurija za kulturni spomenik lokalnega pomena izdelane že leta 2005, sedaj pa je pobudo za sprejem odloka dal Hubert Kosler. Odlok mu bo omogočil, kot je povedala, da se bo lahko prijavil na razpis za obnovo kulturnih spomenikov.

Poročilo o izvrševanju proračuna za prvo polletje je podal Darko Lavrič. Kot je povedal, so celotni prihodki znašali 4 milijone 505 tisoč evrov, kar je za 576 tisoč oz. 14 odst. več kot lani, glede na veljavi proračun pa je indeks 40,9. Celotni odhodki so bili realizirani v višini 3 milijone 460 tisoč evrov in so za 250 tisoč oz. 7,8 odst. višji kot lani, glede na plan za letošnje leto pa je indeks 29 odst. Presežek prihodkov nad odhodki v višini milijon 45 tisoč evrov je bil, kot je povedal, rezultat neenakomernega financiranja in porabe. Do 30. junija zadolževanja ni bilo, prav tako tudi ne kratkoročnih kreditov, znesek dolgoročnega kredita pa je znašal 2 milijona 41 tisoč evrov in 325 tisoč evrov iz naslova finančnega najema za športni center kar pomeni skupno 2 milijona 367 tisoč evrov.

Svetniki so po seznanitvi s poročilom, o katerem se ne glasuje, sprejeli sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za letošnje lokalne volitve in za nadomestnega člana v svet ribniške glasbene šole imenovali Marjana Jalovca, brez razprave pa so potrdili tudi predlog za podelitev letošnjih občinskih priznanj in nagrad.

Kot je povedal predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Jože Tanko, so na poziv, ki ga je objavila komisija za podelitev priznanj in nagrad – ob občinskem prazniku vsako leto podelijo največ eno priznanje častnega občana, eno Urbanovo nagrado, dve Gallusovi priznanji in dve priznanji Občine Ribnica – prejeli 11 predlogov, ki jih je posredovalo 7 predlagateljev.

Izmed predlaganih je komisija soglasno izbrala: naziv častnega občana se podeli msgr. Janezu Puclju za njegovo dolgoletno delo pri ohranjanju slovenstva, za izvajanje dušnega pastirstva, zastopanje pred cerkvenimi oblastmi, urednikovanje Naši luči in organizacijo Srečanj treh Slovenij; Urbanovo nagrado so podelili podjetju Maboles iz Lepovč, ki letos beleži 27 let delovanja, Gallusovi priznanji Rokometnemu društvu Ribnica za njegovo dolgoletno delo in uspehe in Johnu Tschinklu iz Amerike za izdano knjigo Zvonovi so umolknili, priznanji občine pa članu ŠD Sibor Galu Koširju za športne dosežke in Toniju Prusu, ki je bil pobudnik ustanovitve in prvi predsednik Športnega društva Lončar, eden izmed pobudnikov Teka po Lončariji, ustanovitelj lokalnega radia, sodeloval pa je tudi pri snovanju projektov, kot so Urbanova noč, Rešeto domačih in Grajski večeri.

Besedilo in foto: M. L.-S.

