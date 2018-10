Učenci OŠ Bršljin na kolesarskem izletu ozaveščajo o varni vožnji s kolesom

3.10.2018 | 12:00

Novo mesto - Mladi kolesarji in ambasadorji programa Varno na kolesu OŠ Bršljin, ki je lansko leto zasedla drugo mesto na državni ravni projekta Varno na kolesu, so se v minulem tednu podali na krajši kolesarski izlet in aktivno podprli poslanstvo Evropskega tedna mobilnosti (ETM), ki je potekal v času od 16. do 22. septembra pod sloganom »Združuj in učinkovito potuj«. S tem so med sovrstnike ponesli zavest o programu Varno na kolesu, ki letos že sedmo leto spodbuja varno in samostojno vključitev naših najmlajših udeležencev v promet in zagovarja uporabo tega trajnostnega prevoznega sredstva.

Učenci 5. in 7. razreda OŠ Bršljin so skupaj z mentoricama obiskali sovrstnike na sosednjih šolah OŠ Center in OŠ Grm, kjer se je odvijala prireditev v podporo Evropskemu tednu mobilnosti. Tam so si ogledali, kako poteka menjava zračnic na kolesu in se preizkusili v igrah, ki spodbujajo gibanje. Otroci so upoštevali prometna pravila, se zabavali, hkrati pa so med starejšimi in mlajšimi učenci krepili pravi kolesarski duh ter dokazali, da je kolo odlično prevozno sredstvo na krajše razdalje.

Kolesarski izlet so učenci izvedli z namenom ozaveščanja varnega kolesarjenja in podpore tega trajnostnega prevoznega sredstva. S tem so uradno otvorili novo kolesarsko sezono v tem šolskem letu, ko bodo z rednim kolesarjenjem in beleženjem svojih poti ter opravljenimi kilometri tekmovali za nagrado programa Varno na kolesu, in sicer servis koles za širšo lokalno skupnost in šolo, ki ga v sodelovanju z organizatorjem razpisa, družbo Butan plin, poklanja partner programa Zavarovalnica Triglav.

S. K.

